Electrical Safety Specialist sökes till storkund
2026-02-10
Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren Electrical Safety Specialist som vill bidra till att utveckla och säkerställa högsta nivå av elsäkerhet inom organisationen hos vår kund. I den här rollen blir du en viktig del av teamet och arbetar både strategiskt och operativt för att driva kundens elsäkerhetsarbete framåt. Som Electrical Safety Specialist kommer du att arbeta brett med elsäkerhetsfrågor och vara en central resurs för kundens team och verksamheter. Du stöttar organisationen i att tolka regelverk, utveckla interna riktlinjer och höja kunskapsnivån inom elsäkerhet.
Uppdraget omfattar 100 % och genomförs på plats i Ludvika, med möjlighet till visst hybridarbete. Uppdragsperioden sträcker sig från omedelbar start till 2027-03-01, med goda chanser till förlängning.
Dina hvudsakliga ansvarsområden:
• Uppdatera och vidareutveckla interna elsäkerhetsinstruktioner, i enlighet med relevanta lagar och standarder (t.ex. SS EN 50110-1, SS EN 50191).
• Förbereda material och koordinera möten, workshops och aktiviteter inom vårt interna elsäkerhetsnätverk.
• Besvara frågor och ge teknisk rådgivning inom elsäkerhet.
• Integrera elsäkerhet i processer, policys och utbildningsinsatser.
• Stärka struktur, samarbete och kompetensutveckling inom elsäkerhetsnätverket.
• Bidra till utbildningar, kampanjer och andra awareness-initiativ.
• Delta i incidentuppföljningar och arbetet med lessons learned.
Om dig
Vi söker dig som är en stark kommunikatör med en samarbetsinriktad, strukturerad och proaktiv arbetsstil. Du har förmåga att identifiera och bedöma risker, granska dokumentation samt ge tydlig och väl underbyggd rådgivning.
För att du ska lyckas i denna roll ser vi gärna att du har:
• Ingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande.
• Flera års erfarenhet av elsäkerhetsarbete inom industri, bygg eller installationsverksamhet.
• Mycket god kunskap om elsäkerhetslagstiftning, standarder och säkra arbetsmetoder.
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Vi ser också gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din motivation och varför du är intresserad av just denna tjänst. Både ditt CV och personliga brev behöver vara skrivet på engelska.
Vi behandlar ansökningarna löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
