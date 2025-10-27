Electrical Engineer

Full Bemanning Sverige AB
2025-10-27


We are searching for Electrical Engineers in Finspang, Sweden.
Work: 100%
Start: Immediate
Position type: Permanent
Salary: based on experience
Responsibilities:
Support electrical engineering with documentation, troubleshooting, and process improvements
Assist in project execution, assembly, and on-site operations
Collaborate with the team to ensure efficient workflows
Contribute to continuous improvement and team development

Experience Profile:
University degree in Electrical Engineering
A few years of experience as an electrical engineering
A flexible mindset and interest in varied tasks
Familiarity with COMOS, SAP, and PLM (a plus)
Strong problem-solving, documentation, and collaboration skills

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Full Bemanning Sverige AB (org.nr 559393-5355)

Arbetsplats
Electrical Engineer

Jobbnummer
9574709

