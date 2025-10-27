Electrical Engineer
2025-10-27
We are searching for Electrical Engineers in Finspang, Sweden.
Work: 100%
Start: Immediate
Position type: Permanent
Salary: based on experience
Responsibilities:
Support electrical engineering with documentation, troubleshooting, and process improvements
Assist in project execution, assembly, and on-site operations
Collaborate with the team to ensure efficient workflows
Contribute to continuous improvement and team development
Experience Profile:
University degree in Electrical Engineering
A few years of experience as an electrical engineering
A flexible mindset and interest in varied tasks
Familiarity with COMOS, SAP, and PLM (a plus)
Strong problem-solving, documentation, and collaboration skills
Detta är ett heltidsjobb.
