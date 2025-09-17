El-skåpsmontör sökes
Prowork Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som montör inom el-skåpsmontering i en teknisk och noggrann roll där du blir en viktig del av vår produktionskedja i byggandet av framtidens bakugnar! Hos vår kund får du arbeta i en stabil och växande verksamhet som utvecklar och tillverkar industribakugnar av högsta kvalitet till bagerier över hela världen. Start för denna tjänst är under hösten 2025. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som operatör kommer du att:
Montera elskåp enligt tillverkningsunderlag (arbetskort och elschema).
Märka elskåp med serienummerskyltar.
Utföra besiktning av färdigmonterade elskåp innan vidare transport.
Programmera systemkort, tillverka manualer samt kablage.
Avrapportera arbetsorder digitalt i affärssystemet.
Rapportera eventuella avvikelser som påverkar arbetstiden (t.ex. materialbrister, kvalitetsproblem, omarbete, väntetider).
Vi söker dig som är
Noggrann och ordningsam.
Lyhörd, hjälpsam och positiv.
Villig att lära dig nya moment och utvecklas i arbetet.
Van att arbeta i grupp och har erfarenhet från produktion.Kvalifikationer
Grundskola samt minst 3 års arbetslivserfarenhet, alternativt 3-årigt gymnasium eller motsvarande yrkesutbildning.
Förmåga att läsa och förstå elscheman.
Grundläggande datakunskaper.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll i en modern produktionsmiljö.
Möjlighet att arbeta med spännande produkter och avancerade system.
En arbetsplats med god teamkänsla och fokus på samarbete.
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kan därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9512632