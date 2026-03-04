El-och automationschef
Nordic Paper Bäckhammar AB / Maskiningenjörsjobb / Kristinehamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Kristinehamn
2026-03-04
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Paper Bäckhammar AB i Kristinehamn
, Karlstad
, Säffle
, Arvika
, Eda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda och utveckla el- och automationsområdet? Nu söker vi en strukturerad och engagerad El- och automationschef till vårt bruk i Bäckhammar. Här får du en central roll i en högteknologisk industrimiljö där säkerhet, tillförlitlighet, hållbarhet och ständiga förbättringar står i fokus.
Hos oss får du möjlighet att kombinera operativt ledarskap med teknisk utveckling och vara med och driva framtidens hållbara pappersproduktion.
Om rollen
Som el- och automationschef ingår du i underhållsorganisationen och rapporterar till underhållschef. Du ansvarar för att planera, leda och utveckla arbetet inom både el- och automationsområdet samt har personalansvar för cheferna inom respektive funktion.
Du säkerställer en stabil och säker drift ur ett el- och automationsperspektiv och arbetar både operativt och strategiskt för att stärka driftsäkerhet, förebygga störningar och utveckla våra tekniska lösningar. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, mekaniskt underhåll och övriga stödfunktioner.
Du driver och medverkar aktivt i investerings- och förbättringsprojekt och bidrar med teknisk expertis för att utveckla arbetssätt, utrustning och system. I uppdraget ingår även att upprätthålla och vidareutveckla en gemensam beredskapsorganisation för el och automation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, leda och utveckla el- och automationsverksamheten med fokus på säkerhet, effektivitet och kvalitet
Ha personalansvar för el- och automationspersonal, inklusive kompetensutveckling, medarbetarsamtal och introduktion
Säkerställa att lagkrav, föreskrifter och interna riktlinjer följs, exempelvis avseende elbehörigheter och arbete under spänning
Ansvara för elanläggningen enligt delegering
Driva och delta i tekniska projekt och förbättringsarbete
Arbeta med budget, inköp och löpande ekonomisk uppföljning inom ansvarsområdet
Säkerställa korrekt uppdatering av underhållssystem efter genomfört arbete
Delta i underhållsavdelningens ledningsgrupp och samverka med övriga avdelningar
Är du den vi söker?För att lyckas i rollen har du:
Elteknisk utbildning, minst på gymnasienivå
Erfarenhet från tillverkande industri och/eller ledande befattning inom el eller automation
Goda kunskaper inom arbetsmiljö, lagstiftning och säkerhetsföreskrifter
Förmåga att arbeta strukturerat och långsiktigt i en produktionsnära miljö
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av affärs- och underhållssystem
Eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av förändringsledning och teknikutveckling
Erfarenhet av projektledning inom industriell verksamhet
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt säkerhetsfokus
Är en tydlig och kommunikativ ledare som skapar engagemang och delaktighet
Har förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och bygga goda relationer
Trivs med att utveckla både medarbetare, teknik och arbetssätt
Drivs av förbättringsarbete och har ett genuint teknikintresse
Hos Nordic Paper är ledarskap nära verksamheten en viktig framgångsfaktor. Vi söker dig som är närvarande, ansvarstagande och vill bidra till en kultur präglad av hållbarhet, innovation och samarbete.
Vad erbjuder vi?
Som anställd på Nordic Paper erbjuder vi dig kollektivavtalsförhandlade villkor, generösa pensionsavsättningar och trygga försäkringar. Du får också ta del av bonussystem, trivselpeng, förmånscykel och en rad sociala aktiviteter. Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och du får fria anmälningsavgifter till ett flertal olika motionslopp. Hos oss är ingen idé för stor eller för liten och vi välkomnar egna initiativ. Vi är måna om att behålla våra medarbetare och värderar därför varje individs utveckling högt.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder.
Om anställningen
Tjänsten är heltid, tillsvidare. Placeringsort är i Bäckhammar. Resor till våra andra anläggningar förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi använder Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa i rollen. Efter att du har skickat in din ansökan får du ett separat mejl med information om Alva Labs tester. Om du redan har gjort testerna i en tidigare ansökan till oss behöver du inte göra dem igen.
Sista ansökningsdag
Söndag 29 mars 2026. Intervjuer sker löpande. Publiceringsdatum2026-03-04Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten, kontakta Underhållschef, Patrik Nilsson via patrik.nilsson@nordic-paper.com
.
I denna rekrytering har vi gjort våra val gentemot media och annonsering. Vi undanber oss därför kontakt med media-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7300532-1874856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Paper Bäckhammar AB
(org.nr 556044-8952), https://karriar.nordic-paper.se
Nordic Paper Bäckhammars Bruk AB (visa karta
)
681 60 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Nordic Paper Jobbnummer
9778110