El-montör till Beyond Gravity Linköping
2025-08-29
Challenge the Impossible
Om Beyond Gravity
Beyond Gravity har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. Vi är inte det "traditionella" rymdbolaget - utan en unik mix av flexibilitet, snabbhet och innovation. Vi möter "new space" med årtionden av branschkunskap och en framgångsrik historia med 100% mission success. Vårt team med över 1800 experter på 13 platser i 6 länder, är hängivna i att utmana gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Inte bara genom att utveckla nyckelprodukter för satelliter, bärraketer och litografi, utan också genom att bidra till att förbättra livet på jorden.
Ditt Crew
Idag består El-montörs teamet i Linköping av sex personer och är en del av Assembly-produktionen i Linköping. Assembly-produktionen jobbar med bland annat montering, mätning, testning och kablage. Teamets storlek möjliggör ett arbetssätt där vi jobbar tätt ihop i majoriteten av de uppdrag som vi har. Tillsammans är vi ett starkt och erfaret team med stor känsla för kvalité - vi är alla sammankopplade genom våra värderingar - Nyfiken, Passionerad och Tillsammans!
Ditt Mission
Som Elmontör är ditt huvudsakliga ansvarsområde produktion av kablage med höga kvalitetskrav för våra mekaniska produkter. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är:
• Lödning, klämning och montering av bland annat trådtöjningsgivare.
• Att vara delaktig i integrering av kablage på adaptrar och dispensrar.
• Kravhantering och dokumentation som är en viktig del av arbetet.
Underlagen för arbetet är el-scheman, ritningsunderlag och definierade tillverkningsprocedurer. Du arbetar under stort eget ansvar och får vara delaktig i hela projektet.
I din roll har du ett dagligt nära samarbete med kollegorna inom övrig produktion, produktionsberedning, kvalitet och test samt över hela företaget kopplat till de olika projekt som pågår. Viss direktkontakt med Beyond Gravitys internationella kunder kan förekomma.
Din Story
Vi söker dig som har en utbildningsbakgrund inom teknik på gymnasieingenjörsnivå (gärna med inriktning el) eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har även några års erfarenhet av elmontering. Ett krav är även goda kunskaper i ritningsläsning. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att vara framgångsrik i den här rollen tror vi att du som person har ett intresse för produktion och teknik. Du tycker om att se helheten och trivs med ett stort individuellt ansvar. Du brukar beskrivas som flexibel, lojal och engagerad. Arbetsuppgifterna kräver stor noggrannhet och att du som person även är lugn och systematisk. De arbeten du utför kommer senare att befinna sig i rymden, vilket kräver hög kvalitetsmedvetenhet. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och bidrar till en god stämning. Du trivs med att arbeta i projektform i en kundnära organisation där kvalitetskraven är höga.
Are you ready for lift-off?
Våra värdeord - passion, tillsammans, och nyfikenhet - vi gör utmaningar till möjligheter. Följ med på en resa utöver det vanliga. Skicka in din ansökan genom att klicka på Apply now senast den 2025-04-04. Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat.
För frågor rörande tjänsten och rekryteringsprocessen vänligen kontakta: Camilla Moberg | camilla.moberg@beyondgravity.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Detta är ett heltidsjobb.
Beyond Gravity Sweden AB (org.nr 556134-2204), https://www.beyondgravity.com/en
582 54 LINKÖPING
