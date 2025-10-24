El-montör
Wikan Personal AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Halmstad Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Halmstad
Vi söker nu en montör för ett långsiktigt uppdrag på dagtid. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö med produkter som har stor betydelse för samhällets energiförsörjning.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med montering av både mekaniska och elektriska komponenter enligt instruktioner, ritningar samt krets- och enlinjescheman. Arbetet är praktiskt och du blir en viktig del i att säkerställa att kundorder levereras i tid - med rätt kvalitet och hög säkerhet.
Arbetsuppgifterna inkluderar även att rapportera arbetstid i affärssystem och bidra till kontinuerliga förbättringar av både produkter och arbetsmetoder. Du kommer att samarbeta nära andra montörer och produktionsavdelningar samt rapportera till produktionschef. Ytterligare uppgifter inom produktionen kan förekomma vid behov.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning mot el eller industri. Du har tidigare erfarenhet av praktiskt arbete med montering eller byggnation utifrån ritningar och känner dig trygg i att använda verktyg. Att läsa och förstå tekniska ritningar är något du behärskar väl.
Elkompetens, erfarenhet av betongarbete eller traverskort är meriterande, men inte ett krav. Vi värdesätter framför allt rätt inställning och en vilja att lära.
För att trivas i rollen är du noggrann, kvalitetsmedveten och tar ansvar för ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta med andra och trivs i teamarbete. Du är lösningsorienterad och uppskattar att arbeta i en strukturerad och produktionsnära miljö.
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
