Ekonomicontroller - Stabsavdelningen
Är du en erfaren ekonomicontroller som brinner för ekonomistyrning? Energimyndigheten befinner sig i ett förändringsskede med många nya och spännande uppdrag. Vi söker nu dig som vill vara med i utvecklingen av vår ekonomistyrning. Sök tjänsten idag och var med och bidra till en framtid med hållbar energi för alla!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - bidra till en effektiv ekonomistyrning
Din huvudsakliga arbetsuppgift i rollen som ekonomicontroller innebär att vara stöd till en eller flera avdelningar. I första hand kommer du stötta avdelningschefen avseende budget, prognos samt analysera samband mellan siffror och verksamhet och säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och rapportering. Som centralt placerad ekonomicontroller kommer du också, tillsammans med dina kollegor, arbeta nära myndighetsledningen i frågor som rör verksamhetsstyrning och särskilt myndighetens ekonomistyrning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett område som Energimyndigheten bedömer som relevant eller motsvarande erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med ekonomistyrning inom statlig verksamhet, exempelvis budget, prognoser och ekonomisk uppföljning. Vidare har du erfarenhet av att tolka och tillämpa finansiella villkor utifrån myndigheters regleringsbrev eller andra styrande dokument. Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift samt har goda kunskaper i moderna IT-system och program.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med:
Bemyndiganderedovisning
Statsstödsredovisning
Företagsvärdering
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är ansvarstagande och van att arbeta självständigt samtidigt som trivs och arbetar bra tillsammans med andra. Du är strukturerad, noggrann med hög kvalitetsmedvetenhet. Du har god förmåga att se till helheten utan att tappa fokus på detaljerna samt kan resonera utifrån olika perspektiv. Du är kommunikativ, självgående och tar ansvar för ditt arbete. Vidare har du förmåga att arbeta strategiskt mot långsiktiga mål och är engagerad i att driva ditt eget arbete framåt. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten! Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Planerings- och budgetsekretariatet är en del av Energimyndighetens stab och leds av ekonomichefen. Här arbetar 14 drivna och engagerade verksamhets- och ekonomicontrollers som ser fram emot att välkomna dig till sekretariatet. Vi fokuserar på styrningsfrågor och samordnar kontakter med Regeringskansliet och skriftlig styrning från regeringen såsom regleringsbrev, uppdrag och instruktioner. Vi verkar för att myndigheten har ett effektivt miljö- och energiledningsarbete och samordnar myndighetens uppföljning och redovisning genom tertialredovisning, årsredovisning, jämställdhetsintegrering och hållbarhetsarbete. Därutöver förvaltar och utvecklar vi som sektion myndighetens leda- och styra processer.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 11 masj 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-004282. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jessica Karlberg på telefon 016-544 84 30 eller Rekryteringskonsult Jennifer Nilsson på telefon 0720-79 69 88.
Våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123765".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
Gredbyvägen 10 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA
Energimyndigheten
Rekryteringskonsult
Jennifer Nilsson jennifer.nilsson@poolia.se 0720796988
