Ekonomichef till Vård - och omsorgsförvaltningen
2026-03-22
Östersunds kommun söker en engagerad, kommunikativ och prestigelös ekonomichef till Vård- och omsorgsförvaltningen. Här får du kombinera ett strategiskt ansvar med ett nära ledarskap och ett tydligt samhällsuppdrag, i en verksamhet där ekonomin verkligen spelar roll.
Ditt nya jobb
Som ekonomichef är du en viktig del av förvaltningsledningen och arbetar tätt tillsammans med förvaltningschef och andra chefer för att leda och utveckla verksamheten. Du har ett helhetsansvar för den strategiska ekonomiplaneringen och för övergripande budget-, boksluts- och uppföljningsprocesser.
En central del av uppdraget är att göra ekonomi begriplig och relevant för hela organisationen. Det innebär att du behöver kunna tala ekonomi både på strategisk nivå och på ett mer vardagsnära, konkret sätt. Med andra ord: du kan prata med beslutsfattare på beslutsfattares vis och med medarbetare på medarbetares vis. Du bygger broar, skapar förståelse och hjälper verksamheten att se sambanden mellan resurser, kvalitet och långsiktighet.
Du leder även Enheten för ekonomi och administration där ekonomer, avgiftshandläggare och centrala administratörer ingår. Ditt ledarskap är tydligt, omtänksamt och utvecklingsinriktat.
Vanliga arbetsuppgifter
• Leda, utveckla och skapa arbetsglädje i enheten för Ekonomi och administration
• Säkerställa god ekonomistyrning, analys och uppföljning
• Driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom ekonomi, ersättningar och avgifter
• Ge politisk ledning kvalificerat beslutsstöd och tydliga underlag
• Vara en aktiv och strategisk medlem i förvaltningsledningen
• Skapa förtroende, dialog och samsyn kring ekonomiska frågor på alla nivåer
• Göra ekonomin begriplig från detaljerad analys till vardagliga exempel som stödjer verksamheten i att fatta kloka beslut
Vi söker dig
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, exempelvis ekonom eller civilekonom, gärna med inriktning mot ekonomistyrning. Du har erfarenhet av chefs- och ledarskap och har arbetat strategiskt med ekonomi.
Vi tror att du är en person som:
• är pedagogisk och har lätt för att förklara komplexa ekonomiska samband
• skapar trygghet och bygger förtroendefulla relationer
• är strukturerad, tydlig och analytisk men också prestigelös och lyhörd
• har helhetsperspektiv och förstår verksamhetens behov och förutsättningar
Erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande.
Hos oss får du
Som ekonomichef hos oss får du:
• en strategisk och central roll med direkt påverkan på förvaltningens utveckling
• engagerade kollegor och en tydlig plats i förvaltningsledningen
• möjlighet att forma hur ekonomiarbetet bedrivs, både i struktur och kultur
• en verksamhet där ditt arbete gör verklig skillnad för människor som behöver stöd och omsorg
• en arbetsplats med omtanke, engagemang och höga ambitioner
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html Ersättning
