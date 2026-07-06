Ekonomichef till Regionsjukhuset Karsudden
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2026-07-06
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Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Vår nuvarande ekonomichef går snart i pension efter en lång och uppskattad insats hos oss. Nu söker vi dig som vill ta vid och kliva in i rollen som ekonomichef med personalansvar på Regionsjukhuset Karsudden, ett av Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus i framkant. Här får du en nyckelroll i en verksamhet som kombinerar högspecialiserad vård med tydliga utvecklingsambitioner. Du arbetar nära kärnverksamheten och bidrar såväl strategiskt som operativt i en organisation i utveckling. Som en del av sjukhusets ledningsgrupp är du en trygg och närvarande ledare med driv och utvecklingsfokus. Du bygger förtroendefulla relationer och trivs i nära samarbete med HR, ekonomi och verksamhetens chefer. Välkommen att bli en del av oss!Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm är ett rättspsykiatriskt sjukhus med 155 vårdplatser och högspecialiserad rikssjukvård. Majoriteten av patienterna vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Uppdraget är att förbättra patienternas psykiska hälsa och stärka deras möjligheter till ett fungerande liv i samhället, samtidigt som vården bidrar till att förebygga återfall i brott. Vården präglas av ett personcentrerat arbetssätt där patienten är delaktig i planering och genomförande. Hos oss blir du del av en engagerad och lärande organisation med goda möjligheter till kompetensutveckling.
Regionsjukhuset Karsudden är ett eget verksamhetsområde inom Region Sörmland. Sjukhuset är intäktsfinansierat och drivs i bolagsliknande form. Ekonomienheten finns i administrationshuset intill sjukhuset tillsammans med övriga administrativa funktioner. En av våra styrkor är just det, den breda kompetensen som finns samlad under ett och samma tak. Tillsammans bidrar vi alla till ett hållbart och ledande sjukhus för framtiden.
Katrineholm ligger cirka 25 minuter från Norrköping och 55 minuter från Stockholm med tåg, vilket gör oss pendlingsvänliga. Vi erbjuder förmåner som främjar hälsa, trivsel och utveckling.
Som medarbetare erbjuds du ett flertal förmåner, bland annat:
• tjänstepension och försäkringar
• friskvårdsbidrag
• tillgång till personaltorg med restaurang och personalgym
• flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete
• personalövernattning för pendlareArbetsuppgifter
Som ekonomichef ansvarar du för sjukhusets ekonomifunktion. Du leder och utvecklar budget- och prognosarbete, säkerställer kvalitet i bokslut och redovisning samt stödjer chefer i ekonomiska frågor. Du är strategisk partner till verksamhetsområdeschefen och bidrar med analyser och beslutsunderlag för välgrundade prioriteringar. Du skapar förutsättningar för chefer att ta ett aktivt ekonomiskt ansvar. Du ingår i ledningen, stödjer i strategiska frågor och representerar sjukhuset internt och externt. Du har personalansvar för en administrativ enhet om ca 6 medarbetare samt är chef för enhetschef.
Din kompetens
Vi söker en erfaren ekonom med förmåga att växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och operativt fokus. Du trivs i en roll där du kombinerar ekonomiansvar, ledarskap och verksamhetsutveckling. Du är trygg i din roll och värdesätter att bygga förtroendefulla relationer. Du arbetar tillitsbaserat och ser styrkan i en lärande organisation. Du är självständig, beslutsstark och kommunikativ, med ett analytiskt förhållningssätt och god förståelse för komplexa sammanhang.Kvalifikationer
• akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
• minst fem års erfarenhet inom ekonomiområdet
Meriterande
• chefserfarenhet
• erfarenhet av politiskt styrd organisation
• erfarenhet från hälso- och sjukvård
• erfarenhet av intäktsfinansierad verksamhet
Anställningsform och sysselsättningsgrad
Tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetsområdeschef Jörgen Bragner,
Ekonomichef Kenneth Hultman,
HR-specialister,
Fackliga ombud,
På grund av semestertider kan våra kontaktpersoner vara svåra att nå direkt. Vänligen kontakta Bevakningscentralens växel på 0150-560 10 så hjälper de dig vidare.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16.
Se Region Sörmlands förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RRSK-26-013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9992940