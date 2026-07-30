Skolsköterska 60 % sökes till Vittra Frösunda i Solna
Academedia Support AB / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-07-30
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Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Skolsköterska 60% sökes till Vittra Frösunda i Solna
Vi är en skola med ett välfungerande elevhälsoarbete. I arbetet som skolsköterska arbetar man främst hälsofrämjande och förebyggande. Det övergripande målet är att alla elever ska ha möjlighet att nå godkända kunskapskrav i skolan. Som skolsköterska ingår man i en samlad elevhälsa på skolan och man har ett närma samarbete med skolläkare, specialpedagog, psykolog, kurator samt rektor. En samlade elevhälsa ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
I skolsköterskans uppdrag ingår sedvanliga skolsköterskeuppgifter som är angelägna delar i ovan arbete. Hälsobesöken och den öppna mottagningen är viktiga delar i att varje elev får det stöd den behöver i skolan. Andra arbetsuppgifter är vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller öppen hälso- och sjukvård. Har du tidigare erfarenhet från arbete med barn och ungdomar samt arbete som skolsköterska anses det meriterande. Arbetet kräver god datorvana, vi arbetar i ProRenata.
Som person ska du vara strukturerad och noggrann, trivas att arbeta i tvärprofessionella team och lite av en entreprenör, en person som trivs med att skapa och ta egna initiativ. Du har en stark drivkraft för det hälsofrämjande arbetet, att skapa en skolmiljö som är positiv, tolerant och trygg samt att tillsammans ständigt arbeta med att skapa goda relationer i alla led.
Anställningsvillkor
Tillsvidare 60% med tillträde 18 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Möjlighet till såväl semester- som uppehållstjänst.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta rektor på Vittra Frösunda Ulrika Rydsheim ulrika.rydsheim@vittra.se
Om du har frågor om den medicinska verksamheten kan du kontakta Ledningsansvarig skolsköterska grundskolan Jenny Nordfors , jenny.nordfors@academedia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
169 73 SOLNA Arbetsplats
Vittra Kontakt
Rekryterare
Ann Windmar ann.windmar@vittra.se Jobbnummer
10016159