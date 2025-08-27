Ekonomichef till Kitron, Jönköping
2025-08-27
Vi söker nu en engagerad och affärsdriven ekonomichef som vill vara en del av vår tillväxtresa. Hos oss erbjuds du en nyckelroll med det övergripande ansvaret för att leda och utveckla ekonomifunktionen.
Är du en kommunikativ och pedagogisk ekonomichef som trivs i en central roll där du är högst delaktig i verksamhetens utveckling och tillväxt? Då kan det här vara en intressant tjänst för dig!
I rollen som ekonomichef ligger helhetsansvaret på att leda och utveckla ekonomifunktionen med fokus på kvalitet, effektivitet och affärsnytta. Du säkerställer välfungerande processer inom redovisning, rapportering, budgetering och prognosarbete, samtidigt som du arbetar både operativt och strategiskt.
Som nyckelperson i organisationen är du ett nära stöd till VD och ledningsgruppen i affärsmässiga beslut, där du med din finansiella kompetens bidrar till att stärka lönsamheten och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Du spelar en viktig roll i att säkerställa att verksamheten når sina övergripande affärsmål. Rollen innefattar personalansvar för ett team om fem medarbetare och rapportering sker direkt till VD.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Övergripande ansvar för att leda och hantera arbetet inom ekonomiavdelningen
Årsbokslut med årsredovisning och deklaration
Budget och prognosarbete
Ansvar för finansiella rapporter och prognoshantering till Kitron ASA och ledningen.
Hantera och följa upp KPI:er och aktiviteter för att förbättra företagets operativa resultat, lönsamhet och konkurrenskraft
Stödja VD och ledning med beslutsunderlag för operativa och strategiska beslut
Vem är du?
För att lyckas i rollen som ekonomichef hos oss behöver du ha ett starkt affärsfokus och ett genuint intresse för analys och ekonomistyrning. Du arbetar självständigt, driver dina uppgifter med stort engagemang och agerar proaktivt. Du har också en god förmåga att leda och inspirera ditt team mot gemensamma mål. Din förmåga att förklara ekonomiska samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt bidrar till ökad förståelse och stärker det ekonomiska kunnandet i hela organisationen.
Du har erfarenhet av tillverkande industri och självständigt arbetat med uppföljning och analys av produktionsrelaterade flöden. Du trivs i en dynamisk och föränderlig miljö, där du får arbeta nära verksamheten och bygga förtroendefulla relationer. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och söker dig som med engagemang och samarbetsvilja vill vara med och driva affären framåt - tillsammans med oss.
Kvalifikationer och erfarenhet
Högskoleutbildning inom ekonomi
Minst fem års erfarenhet som ekonomichef och med ansvar för direktrapporterande personal
God förståelse för produktionsekonomi och minst 1-2 års erfarenhet av uppföljning och analys av produktion i tillverkande industri
Goda kunskaper inom redovisning, rapportering och analys
Erfarenhet av större affärssystem som IFS eller SAP samt mycket goda kunskaper av Excel
Förmåga att arbeta både operativt och strategiskt
Flytande kunskaper både muntligt och skriftligt i svenska och engelska
Placeringsort: Jönköping
Om Kitron
Kitron, som är Skandinaviens ledande EMS företag, arbetar med utveckling, industrialisering och tillverkning av elektronik för ledande företag inom marknadssegmenten offshore/marin, medicinsk utrustning, försvar/aerospace, energi/telekom och industri. Företaget har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tjeckiska Republiken, Kina, Malaysia, Indien och USA. Koncernens moderbolag finns i Norge där det också är börsnoterat.
Med cirka 3000 högkvalificerade medarbetare tillverkar och levererar vi allt från färdigmonterade kretskort till kompletta slutprodukter för kunder globalt. Omsättningen ligger på ca 7 miljarder norska kronor, varav 1,2 miljarder genereras i Sverige.
På siten i Torsvik, strax söder om Jönköping City, arbetar idag ca 340 medarbetare. Här får du arbeta i fräscha och moderna lokaler och får möjligheten att lära känna många nya, härliga kollegor. Trevlig arbetsmiljö och god hälsa hos våra medarbetare är viktigt för oss och du har tillgång till friskvårdsbidrag och andra förmåner.
I denna rekryteringsprocess samarbetar företaget med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Catharina Bülow, tel 0736-531321.
Se till att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV. Det räcker att du bifogar ditt CV. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.
Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process och att du inte behöver skicka in ett personligt brev. Vid de flesta tillsättningar görs också en bakgrundskontroll.
Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)
Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
