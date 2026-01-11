Ekonomichef till företag i Gnosjöregionen
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Ekonomichefsjobb / Gnosjö Visa alla ekonomichefsjobb i Gnosjö
2026-01-11
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Värnamo
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Är du redo för en ny utmaning? Företaget söker en Ekonomichef som vill vara med och bidra till den tillväxtresa som nu pågår.Om rollenSom Ekonomichef på företaget arbetar du nära verksamheten i en organisation med korta beslutsvägar. Rollen har ett övergripande ansvar för ekonomistyrning och rapportering, samtidigt som du förväntas bidra aktivt inom controlling i nära samverkan med företagets olika funktioner. Du fungerar som ett stöd och bollplank till ledning och ägare och har en ekonomiassistent som stöd i det dagliga arbetet. Du rapporterar till VD och är en del av ledningsgruppen.
För att trivas i rollen ser vi att du uppskattar operativt arbete och att tillsammans med ledningsgruppen vara med och utveckla företagets framtid. Dina arbetsdagar innehåller bland annat:
Ekonomisk uppföljning, analys och rapportering
Löpande redovisning samt bokslutsarbete
Budget- och prognosprocesser
Controlling: analysera avvikelser och initiera samt driva förbättringsåtgärder
Leda och vidareutveckla ekonomifunktionen avseende medarbetare, arbetssätt och systemstöd
Deltagande i ledningsgrupp samt stöd till chefer och organisation i ekonomiska frågor
Kontakt med externa intressenter inom ekonomi, exempelvis revisorer, myndigheter och koncern
Din profilVi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet. Du har minst 5 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete med ansvar för redovisning och bokslut. Erfarenhet från tillverkande industri är meriterande och ger dig god förståelse för produktionsrelaterade ekonomifrågor.
Du har god kunskap om relevanta regelverk, hög systemvana och erfarenhet av arbete i affärssystem.
Eftersom rollen innehåller en stor andel operativt arbete är du prestigelös och har lätt för att samarbeta både i vardagliga och strategiska frågor. Som person är du trygg, utvecklingsorienterad och kommunikativ. I rollen som Ekonomichef har du stor nytta av din analytiska förmåga, ditt strukturerade arbetssätt och din förmåga att växla mellan detaljer och helhet.
En riktigt bra arbetsdag för dig är när du arbetar nära verksamheten och kan bidra med din kompetens till att skapa konkret affärsnytta.
Vi erbjuderDu erbjuds en central roll i ett lokalt förankrat företag i Gnosjöregionen med stora möjligheter att påverka. Företaget präglas av entreprenörsanda, korta beslutsvägar och ett starkt fokus på hållbar utveckling och kvalitet. Här får du en varierad roll med både strategiskt ansvar och operativt genomförande, konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
AnsökanÄr det här rollen för dig? Välkommen med din ansökan senast 9 februari 2026 direkt via www.stellaab.se
Vid frågor om tjänsten, kontakta Christer Johansson, 0393-779995, christer.johansson@stellaab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7027481-1782746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Köpmansgatan 21 (visa karta
)
335 30 GNOSJÖ Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9677317