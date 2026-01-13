Ekonomichef till ChargeBuddy - Solna
2026-01-13
ChargeBuddy befinner sig i en expansiv fas och söker nu en Ekonomichef som vill ta ett övergripande ansvar för bolagets ekonomifunktion. Rollen är affärskritisk och innebär ett nära samarbete med VD, ledningsgrupp och verksamheten i stort. Här erbjuds du möjlighet att bidra till strukturer, styrning och beslutsunderlag i ett entreprenörsdrivet bolag där ekonomi är en central del av den operativa och strategiska utvecklingen.
Praktisk info
Tillträde: OmgåendePlacering: Solna Strand, SolnaOmfattning: Heltid
Om rollen
Som Ekonomichef på ChargeBuddy får du mandat att bygga, utveckla och professionalisera ekonomifunktionen i ett bolag med högt tempo och stark tillväxt. Rollen är både strategisk och operativ och passar dig som vill jobba hands-on med att skapa struktur, effektivitet och affärsnytta i en föränderlig miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för löpande redovisning, avstämningar och bokslut
Säkerställa projektredovisning samt marginal- och efterkalkyler per projekt/ordernummer
Leda budgetarbete och rullande prognoser
Utveckla och automatisera ekonomiska processer och arbetssätt
Bygga systemstöd och strukturer som skalar med bolagets fortsatta tillväxt
Vara ett strategiskt och operativt bollplank till VD och ledningsgrupp
Delta i ledningsgruppen och bidra till affärs- och leveransrelaterade beslut
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom ekonomi och som trivs i en roll med stort eget ansvar. Du är trygg i både redovisning och controlling och har erfarenhet av att arbeta i projektintensiva verksamheter.
Vi ser att du har:
Minst 3 års erfarenhet i roller som Ekonomiansvarig, Controller eller liknande
Erfarenhet av projektredovisning samt marginal- och efterkalkyler
Stark kompetens inom redovisning, analys och uppföljning
Erfarenhet av att arbeta nära ledning och fatta affärsnära beslut
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Erfarenhet av att arbeta i Fortnox eller liknande ekonomisystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du självgående, affärsmässig, problemlösande och flexibel. Du är en doer som driver arbetet framåt, trivs i förändring och har förmåga att kombinera struktur med tempo. Du arbetar självständigt, tar ansvar och kommunicerar tydligt med olika delar av organisationen.
Om ChargeBuddy
ChargeBuddy är ett entreprenörsdrivet energi- och teknikbolag som levererar kompletta lösningar inom elbilsladdning och batterilagring till villor, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Bolaget tar ansvar för hela kedjan - från behovsanalys och offert till installation och långsiktig support - med tydligt fokus på projektmarginaler, kostnadseffektivitet och hållbar energioptimering.
Bolaget växer snabbt och drivs av operativa och strategiska ägare, där ekonomifunktionen spelar en central roll i att skapa struktur, kontroll och affärsmässiga beslutsunderlag.
Varför ChargeBuddy?
Hos ChargeBuddy får du en nyckelroll i ett bolag med höga ambitioner och korta beslutsvägar. Här ges du möjlighet att påverka, utveckla och sätta din prägel på hur ekonomifunktionen och affärsstyrningen utformas.
Vi erbjuder:
En central roll i bolagets fortsatta tillväxtresa
Stort mandat att bygga och utveckla ekonomifunktionen
Arbete som direkt påverkar affärsbeslut, försäljning och lönsamhet
Nära samarbete med VD, ledningsgrupp och operativa team
Mentorskap från styrelseordförande
Individuell lön
Förmåner som utvecklas i takt med bolagets tillväxt, med fokus på teamkänsla och intern kultur
