Ekonomichef Norden - interimsuppdrag
SJR in Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vår kund, ett internationellt och växande techbolag inom digitala lösningar och IT, har behov av en interim ekonomichef för den nordiska verksamheten.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Uppdraget utgörs av ett interimsuppdrag via SJR, med start omgående och en förväntad fortsättning under minst 6 månader med anpassning till den rekryteringsprocess som ska genomföras.
Placeringen är i Kungälv, med möjlighet till delvis arbete på distans enligt bolagets hybridpolicy (cirka två dagar på distans per vecka).
Arbetet sker på heltid.
Ansvarsområden
Som interim ekonomichef har du det övergripande ansvaret för den interna ekonomifunktionen för Norden. Du leder ett team om sju personer, och ansvarar för att leverera korrekta och relevanta ekonomiska underlag till ledningen.
Dina arbetsuppgifter omfattar att:
• Leda och fördela arbetet i teamet, inklusive personalansvar
• Övervaka och granska månadsrapportering inklusive avvikelseanalys mot budget och prognos
• Säkerställa kvalitet och effektivitet i redovisning, rapportering och analys. I ditt team finns en senior redovisningsansvarig.
• Samordna lönehanteringen med extern part
• Leda budget- och prognosprocess
• Kassaflödesanalyser inklusive att identifiera möjligheter att förbättra kassaflöde
• Ge stöd i affärsbeslut till ledningen genom uppföljning, KPI:er och ROI
• Samarbeta med Shared Service Center och koncernfunktioner
• Koordinera revision, compliance och finansiella integrationer
Rollen innebär ett nära samarbete med både nordisk ledning och koncernens centrala ekonomiavdelning, som efterfrågar diverse analyser och nyckeltal.
Kommunikation sker till största del på engelska, men även svenska.
Resor kan komma att bli aktuellt.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete på liknande nivå som ekonomichef i en internationell miljö. Du är van vid att leda och ha personalansvar. Med din erfarenhet av ett liknande övergripande ansvar är du trygg i att fokusera på budget- och prognosarbete, samt van vid att leverera centrala KPI:er och analyser till central nivå. Du har också vana av att vara ett stöd till redovisningsansvarig.
Har du erfarenhet av att arbeta inom branscher där tid och tjänsteintäkter är i fokus är detta meriterande.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Du är trygg och prestigelös som ledare, med förmåga att skapa förtroende och engagemang i ditt team. Du leder genom tydlighet, struktur och lyhördhet, och trivs i att arbeta nära en redovisningsansvarig. Van att arbeta i en roll med många internationella kontaktytor och att hantera frågor som uppkommer från olika håll i organisationen. Rollen passar dig som är analytisk, självgående, kommunicerar väl med både ledning och medarbetare, och van att snabbt växla mellan olika frågor och fokusområden.Så ansöker du
För frågor om tjänsten som inte besvaras i annonsen är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Karin Fors via karin.fors@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_interim__natur_annons-22-1.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Karin Fors karin.fors@sjr.se +46 70 471 59 24 Jobbnummer
9592360