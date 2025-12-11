Ekonomichef, Mariestads kommun
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Mariestad står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
I Mariestads kommun arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamheter. Här förvaltar och utvecklar vi några av samhällets viktigaste uppdrag: barns lärande, god omsorg och hållbar samhällsutveckling.
Låter det intressant? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad tillsammans!
Rollen
Som ekonomichef har du övergripande ansvar för kommunens strategiska frågor inom ekonomiområdet som ekonomistyrning och budget- och uppföljningsprocesser samt upphandling.
Du ansvarar för att leda och driva budget- och ekonomiprocesserna samt säkerställa en hållbar finansförvaltning. I Mariestad är det övergripande kommunkoncernperspektivet väsentligt och samtliga ekonomifunktioner ska tillsammans aktiva verka för effektiviseringar i koncernen.
Du kommer att arbeta aktivt med samtliga förvaltningar och bolag för att utveckla kommunkoncernens ekonomiprocesser.
Du kommer att ha nära samarbete med den politiska ledningen.
Du rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i kommundirektörens ledningsgrupp samt i koncernstaben, där du också förväntar dig att vara aktiv i arbetet med Mariestads gemensamma utveckling.
Du har förmågan att förmedla ekonomiska frågeställningar på ett enkelt och tydligt sätt. Du är väl insatt i hela ekonomiprocessen och du har förmåga att motivera och inspirera. Du är en bra arbetsgivarrepresentant och vill verka för utvecklingen av hela kommunens ekonomiarbete.Publiceringsdatum2025-12-11Profil
Du har ekonomisk högskoleutbildning, civilekonom eller förvaltningsekonom.
Du har bred erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom kommunal verksamhet. Du har erfarenhet från offentlig förvaltning och god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politisk styrd organisation.
Vi söker dig som har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga och som trivs med nära kontakter med kommunens medarbetare eftersom du får en central roll i utvecklingen av kommunens ekonomiska processer. Det är meriterande om du har varit chef för chefer. Du har förmåga att kunna verka genom andra chefer - att leda, samordna och utveckla hela ekonomiprocessen i kommunen.
Du har förmåga till överblick och helhetssyn för att kunna hantera ekonomiska frågor både på strategiska och på operativa nivåer i den komplexa organisation som en kommun utgör. Du är en person med god analysförmåga och hög integritet.
Du har ett kommunikativt förhållningssätt och vana att agera i offentliga sammanhang. Du är mogen och trygg i ditt ledarskap. Du är självständig, är van vid och vågar fatta beslut.
Vid en intervju kommer vi att fästa stor vikt vid kompetenser som: Anpassning, relationsbyggare, självkännedom, kommunikation, planering och problemlösning men självklart din personlighet.Övrig information
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-27.Urval sker löpande.
I den här rekryteringen samarbetar Mariestads kommun med Chefspoolen För mer information om tjänsten, kontakta Håkan Olsson 0705-817918 hakan.olsson@chefspoolen.se
Fackliga organisationer nås via kommunens växel, 0501-750000.
Tjänsten innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning.
Mariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Med hänsyn till medarbetare, kollegor, kunder och brukares hälsar tillämpar Mariestads kommun rökfri arbetstid.
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Ersättning
