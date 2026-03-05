Ekonomichef
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Ekonomichef till Högskolan Väst
Vill du vara med och stärka de ekonomiska förutsättningarna för utbildning och forskning av hög kvalitet? Högskolan Väst söker en strategisk och coachande ekonomichef som vill ta ett övergripande ansvar för ekonomistyrningen och den långsiktiga utvecklingen!
Om jobbet
Ekonomiavdelningen är en av sju avdelningar inom förvaltningen som leds av högskoledirektör.
Tillsammans med övriga avdelningschefer på förvaltningen är du en del av högskoledirektörens ledningsgrupp som ansvarar för att utveckla det gemensamma verksamhetsstödet utifrån högskolans vision och strategier. Du får även möjlighet till erfarenhetsutbyte genom deltagande i olika chefsforum och utbildningar.
Som ekonomichef ansvarar du för högskolans ekonomistyrning och rapportering av högskolans ekonomi till rektor, högskolans ledningsgrupp, styrelsen och departementet.
Du leder en ekonomiavdelning med sexton medarbetare som arbetar med högskolans ekonomiprocesser såsom budget- och prognosarbete, bokslut, löpande redovisning samt ekonomisk rapportering till projektledare och arbetsenheternas ledningsgrupper. En central del av rollen som chef är att utveckla avdelningen och bygga en stark lagkänsla som främjar en kultur där alla medarbetare ges möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom ekonomi på lägst kandidatnivå
- Flerårig relevant erfarenhet av arbete inom ekonomi, varav några år i ledande befattning med personalansvar
- Dokumenterad erfarenhet av ekonomistyrning, budgetering, prognosarbete och redovisning
- Erfarenhet av att leda och utveckla ekonomifunktioner med goda resultat avseende processer, arbetssätt, verktyg och digitalisering
- Mycket god förmåga att kommunicera på såväl svenska som engelska, i både tal och skrift.
Du har förmåga att leda, motivera och utveckla medarbetare och att bygga goda relationer både inom och utanför organisationen. Du är lyhörd, coachande, leder teambaserat och arbetar för samverkan.
Du kan analysera komplex ekonomisk information och presentera den på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vidare har du förmåga att bidra till högskolans övergripande strategiska mål och omsätta dem i konkreta ekonomiska planer. Rollen kräver också att du kan samarbeta med en bredd av interna och externa intressenter som exempelvis högskolans rektor och ledningsgrupper samt andra myndigheter och revisorer. Dessutom är du trygg i att driva och hantera förändringsprocesser i en dynamisk och komplex organisation.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi har valt att samarbeta med Human Capital i denna rekrytering. För att göra en formell ansökan, ansöker du via Varbi.
Om du vill ha mer information och en första kontakt är du välkommen att kontakta Elnaz Adilipour elnaz.adilipour@humancapital.se
+46 (0)73-352 34 81 eller Anna Ekedorff, anna.ekedorff@humancapital.se
+46(0)70-952 53 68.
Som en del i urvalsprocessen använder vi tester.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi senast 2026-03-29.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
