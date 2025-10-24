Ekonomichef
Finnveden Executive AB / Ekonomichefsjobb / Värnamo Visa alla ekonomichefsjobb i Värnamo
2025-10-24
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finnveden Executive AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Lesjöfors är en av Europas ledande leverantörer av fjädrar, stansade banddetaljer och gasfjädrar och har en stolt historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Lesjöfors har verksamhet på 50 platser i 21 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Som en långsiktig och engagerad fjäderinnovatör fortsätter koncernen att växa med god lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Lesjöfors ägs av det börsnoterade bolaget Beijer Alma och omsätter ca 5 mdr med 2500 anställda.
Läs mer på: www.lesjoforsab.com
Ekonomichef
Vi söker en driven och proaktiv Ekonomichef till Lesjöfors Banddetaljer AB i Värnamo samt Lesjöfors Industrifjädrar AB med verksamhet i Herrljunga, Nordmarkshyttan och Mönsterås. Tillsammans omsätter bolagen cirka 440 MSEK.
Som Ekonomichef får du en nyckelroll i att driva både det operativa och strategiska ekonomiarbetet. Du blir en viktig del av bolagens fortsatta utveckling, med ansvar för att vidareutveckla den ekonomiska styrningen och skapa goda förutsättningar för hållbar och lönsam tillväxt.
Du ingår i ledningsgrupperna för respektive bolag och fungerar som ett viktigt stöd till bolagens VD:ar genom ekonomisk rapportering, analys och beslutsunderlag.
Tjänsten är placerad i Värnamo, och du rapporterar till VD för Lesjöfors Banddetaljer AB.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Upprätta årsredovisning, deklarationer, budget och prognoser
Leda det löpande ekonomiarbetet inklusive månads- och årsbokslut
Genomföra ekonomisk uppföljning, analys och rapportering till ledningen
Vara kontaktperson mot revisorer och externa parter
Delta i arbetet med hållbarhetsredovisning inom koncernen
Utveckla rutiner, nyckeltal och arbetssätt för att stärka verksamheternas resultat
Personalansvar för en medarbetare
Dina erfarenheter och profil
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och erfarenhet av ekonomiarbete i tillverkande industri. Du har god förståelse för redovisning, analys, budget- och prognosarbete och trivs med både operativa och strategiska uppgifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är en strukturerad och analytisk person med förmåga att se helheten och förstå hur olika delar hänger samman. Du är lösningsorienterad och prestigelös, och trivs i miljöer där man samarbetar och hjälper varandra framåt. Med mod att utmana invanda arbetssätt drivs du av att skapa förbättringar och utveckla verksamheten. Samtidigt är du kommunikativ och trygg i samarbeten, både internt och externt, och värdesätter tydlighet och förtroende i alla relationer.
Du har mycket goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av M3 (Movex). Svenska och engelska behärskar du väl i tal och skrift.
Lesjöfors erbjuder
En roll med stort ansvar och inflytande i ett stabilt och långsiktigt företag med hög trivsel och korta beslutsvägar. Hos oss får du möjlighet att vara del av helheten, nära verksamheten och ledningen.
För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Malin Classon 070-397 31 40. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. För att få en hög kvalitet i rekryteringsprocessen vill vi att du skickar in din ansökan via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnveden Executive AB
(org.nr 556284-4240)
331 42 VÄRNAMO Arbetsplats
Lesjöfors Banddetaljer AB Jobbnummer
9572426