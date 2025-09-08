Ekonomichef
Hässleholms kommun / Ekonomichefsjobb / Hässleholm Visa alla ekonomichefsjobb i Hässleholm
2025-09-08
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vill du arbeta med ekonomi som verkligen gör skillnad för människor?
Som ekonomichef hos oss blir du en nyckelperson i vår förvaltning - där ditt arbete bidrar till att våra mest utsatta invånare får rätt hjälp i rätt tid, med rätt kvalitet och resultat.
Det här erbjuder vi dig!
I rollen ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd socialchefen. Ditt uppdrag bygger på att du har förmåga att se helheten, koppla ekonomi till verksamhetens mål och effekter samt att stödja politiska beslut med underlag som är både tydliga och relevanta. En viktig del är att identifiera trender och risker genom statistik och nulägesanalyser tillsammans med verksamheten.
Du leder en mindre ekonomienhet som består av ekonomer/ekonomiassistent/Budget - och skuldrådgivare. Du behöver därför ha erfarenhet av ekonomistyrning, budgetarbete, uppföljningar och analyser samt bokslut, årsredovisningar och internkontroll. Samtidigt är du en viktig coach och vägledare som kan skapa förståelse för nuläget och inspirera till utveckling.
Din arbetsplats kommer att vara på Järnvägsgatan i Hässleholm
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start från och med 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Har förmåga att situationsanpassa ditt ledarskap och möta individer och grupper där de är.
Skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje.
Bygger en kultur präglad av tillit, lärande och samarbete.
Ger feedback, utmanar och uppmuntrar till reflektion och utveckling.
Är trygg i din kommunikation, tydlig med uppdrag, mål och förväntningar, och kan förklara ekonomi på ett pedagogiskt sätt.
Du förstår vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd verksamhet och är van vid att agera efter politiska beslut och nämndens uppdrag, samtidigt som du bidrar med din professionella kunskap. Att vara nyfiken, analytisk samtidigt som du är mål- och resultatfokuserad genom att hålla deadlines är en självklarhet för dig.
Du är modig och vill testa nya arbetssätt, bidra till en effektiv organisation med invånarnas behov i fokus och säkerställa att resurserna används på bästa sätt. Du är van att kommunicera pedagogiskt i såväl text som muntligt.
Vi vet också att goda samarbeten är avgörande. Därför söker vi dig som kan bygga förtroendefulla relationer både internt - med chefer, medarbetare och fackliga parter - och externt med andra kommuner, myndigheter och samarbetspartners. Du ingår i kommunens nätverk med andra ekonomer.
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom ekonomi och erfarenhet av strategiskt arbete med ekonomistyrning i kommunal verksamhet. Har du ledarerfarenhet är det meriterande. Viktigast är att du vill förena ekonomisk stabilitet med samhällsnytta och bidra till utveckling med engagemang och tillit.
Känner du igen dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av Hässleholms resa framåt
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2025-09-08Övrig information
Intervjuer är inplanerade till vecka 42
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/530". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Sus Lantz 0451-267090 Jobbnummer
9497944