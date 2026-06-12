Packmästare - konst och lagerhantering
Hauges Art and Antiques Logistics AB / Lagerjobb / Falkenberg Visa alla lagerjobb i Falkenberg
2026-06-12
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hauges Art and Antiques Logistics AB i Falkenberg
Om jobbet
Packmästare - Konst och lagerhantering
Hauges Art & Antiques Logistics AB är ett nischat logistikföretag med ambitionen att bistå muséer, inredningsarkitekter, antikhandlare och konstnärer i deras behov av transporter, förvaring och installationer. Våra kunder består till största del av internationella inredare, gallerier, handlare baserade i USA, Frankrike och Italien.
Vi utökar vårt team och söker en välorganiserad och noggrann person för att hantera varuflödet på terminal samt emballera gods och snickra lådor för säker nationell och internationell transport
Packmästare - Emballera konst och inredning samt tillverka transportlådor i trä. Arbetet förutsätter kreativitet, noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer då vi ofta hanterar unika föremål som ställer unika krav på emballering.
Lager - Arbetet består i att ta emot, organisera och lämna ut gods, ofta ömtåligt och otympligt. Arbetet kräver god fysik och varsam hand, allt inkommande/utgående gods dokumenteras. Du ansvarar för att organisera och bibehålla en effektiv och strukturerad ordning på terminalen.
Du kommer att ha kontakt med kunder i tal och skrift, goda kunskaper i svenska och engelska är därför en förutsättning.
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande men ej ett krav, större vikt kommer läggas vid allmän lämplighet, ambitioner och hur du fungerar i teamet. En internutbildning inom packning och snickeri tillhandahålls vid anställning.
Tjänsten är baserad på vår terminal i Falkenberg
Tjänstgöringsgrad:
50% fast anställning med goda möjligheter till utökad fast tjänst eller extra arbetstid på timme. Fast lön enligt ök. Lämplighet och arbetsresultat är motiverande i lönesättningen.
Uttagningsprocessen sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
B kort
Engelska i tal och skrift
God fysik
Självgående, organiserad och lösningsorienterad
Meriterande,
Franska/Italienska
C kort
Tekniskt kunnande trähantverk/el
Erfarenhet från liknande arbete eller på auktionshus, museum eller inom inredning/design/konst
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: info@hauges.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hauges Art and Antiques Logistics AB
(org.nr 559283-4427) Arbetsplats
Hauges Art & Antiques Logistics AB Jobbnummer
9960806