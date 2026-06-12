Underläkare vikariat till Reumatologkliniken
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2026-06-12
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Är du läkare och vill arbeta med människor som är i stort behov av sjukvård och där varje insats har betydelse? Vi är en klinik där närheten till varandra både skapar arbetsglädje och säker patientvård. Läs gärna mer om tjänsten så kanske vi ses!Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss ingår du i vår läkargrupp som bemannar Reumatologmottagningen och dagvården. Hos oss kommer du i det praktiska arbetet exempelvis ge kortisoninjektioner, göra sedvanligmottagningsarbete där du under handledning utreder, handlägger och behandlar patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar och vaskuliter.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där du samarbetar med övrig personal på mottagningen. Därtill får du handledning av överläkare. Som underläkare kommer du att ingå i jour/bakjoursverksamhet och handleda studenter samt vara stöd för sjuksköterskor på sjuksköterskemottagningen. Tillsammans med övriga medarbetare deltar du i utvecklingsarbetet på kliniken.
Om arbetsplatsen
Reumatologkliniken är en klinik med 34 medarbetare inom olika yrkeskategorier, där vi tillsammans arbetar med en helhetssyn kring patienten. Vi arbetar med kvalitet och utveckling utifrån en tydlig målbild. Kliniken har ett länsövergripande ansvar för utredning och behandling av vuxna patienter med olika autoimmuna led- och bindvävssjukdomar.
Reumatologi är ett spännande område som har utvecklats mycket de senaste åren. Vi erbjuder moderna behandlingar och nya läkemedel som ger bättre hälsa och livskvalitet för våra patienter. Vi är en klinik i framkant och är stolta över att tillhöra toppskiktet bland dagens reumatologkliniker i Sverige. Vi är måna om en bra arbetsmiljö och har ett aktivt hälsoteam. Kliniken har välfungerande reumarehabenhet för rehabilitering av patienter med reumatiska sjukdomar.
Kliniken har 3 slutenvårdsplatser för behandling och utredning av patienter med systemsjukdomar med organengagemang.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation. Har du arbetat som läkare inom medicin eller allmänmedicin är det meriterande för tjänsten. I arbetet använder vi journalsystemet Cosmic, har du använt systemet i ditt tidigare arbete ser vi det som meriterande. I rollen kommer du varje dag att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor därför krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi ser att du är en stabil och trygg person som tar ansvar i ditt arbete och trivs att samarbeta i team med andra professioner. Du har ett respektfullt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och kollegor. I rollen som läkare kommer du att leda och handleda kollegor därför ställer vi krav på att du är tydlig i din kommunikation och är mån om att göra dig förstådd och att du har förstått det andra vill säga dig. Vi ställer höga krav på personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning, heltid.
Arbetstid måndag-fredag, inget helgarbete.
Tillträde f o m 1 september el enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 juli 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Brua Weice brua.weice@regionvastmanland.se Jobbnummer
9960813