Enhetschef till korttiden Udden och Össbygården
Strömstads kommun, Boende och Daglig verksamhet / Sjukvårdschefsjobb / Strömstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Strömstad
2026-06-12
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Boende och Daglig verksamhet i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Nu söker vi en enhetschef som vill vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor. Du ansvarar för Korttiden Udden och Össbygårdens särskilda boende för äldre en unik kombination som ger variation! Udden är vårt korttidsboende för personer som behöver rehabilitering efter sjukhusvistelse, väntar på annat boende eller behöver en tillfällig vistelse för att avlasta anhöriga. Össbygården är ett mindre demensboende med 11 platser, vackert beläget i lantlig miljö strax utanför stadskärnan.
I rollen har du helhetsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och resultat. Du leder och utvecklar verksamheten utifrån uppsatta mål och kvalitetskrav, samtidigt som du säkerställer hållbar arbetsmiljö tillsammans med omsorg för dem vi är till för. Som stöd i ditt uppdrag finns specialistfunktioner inom bemanning, HR, ekonomi och kvalitet som du arbetar tillsammans med i nära samarbete.
Vi strävar efter ett närvarande, stabilt och utvecklande ledarskap där vi tror på kollegialt samarbete och du kommer ingå i en engagerad ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med erfarenhet av personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du har en högskoleutbildning inom verksamhetsområdet och god kunskap om relevant lagstiftning. Du har även god digital kompetens och känner dig bekväm med att arbeta i olika verksamhetssystem.
Som ledare skapar du engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du tror på kraften i samarbete och har förmågan att få människor att växa och utvecklas tillsammans mot gemensamma mål. Samtidigt är du tydlig i ditt ledarskap och trygg i att fatta beslut när situationen kräver det.
Uppdraget ställer krav på att du kan prioritera, organisera och skapa struktur i en verksamhet där behoven ibland förändras snabbt. Du arbetar målmedvetet, ser möjligheter i förändring och har förmågan att omsätta idéer till resultat.
Vi arbetar enligt IBIC Individens behov i centrum och utgår från ett salutogent förhållningssätt. Erfarenhet eller kunskap inom dessa arbetssätt är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen är du prestigelös, lyhörd och relationsskapande. Du har ett inkluderande förhållningssätt, följer upp och driver arbetet framåt samt skapar förtroende genom ditt sätt att kommunicera och samarbeta. Även i perioder med högt tempo behåller du ditt fokus, din professionalism och ditt goda omdöme.
Vi är inne i sommartider och önskar rekrytera effektivt, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331529/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405)
Norra bergsgatan 23 (visa karta
)
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Boende och Daglig verksamhet Kontakt
Verksamhetschef
Vigdis Sagranden vigdis.sagranden@stromstad.se Jobbnummer
9960791