Hr Generalist Till Leax Arbeta Nära Verksamheten Och Gör Skillnad
Leax Quality Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Köping Visa alla personaltjänstemannajobb i Köping
2026-06-12
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LEAX söker en HR-generalist – är det du?
Gillar du att vara den som får saker att fungera – för chefer, medarbetare och verksamheten? Vill du arbeta brett inom HR, nära verksamheten och med möjlighet att påverka på riktigt? Då kan du vara den HR-generalist vi söker till LEAX.
På LEAX får du en bred och verksamhetsnära HR-roll där ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig del av vår organisation och får möjlighet att påverka, utveckla och skapa värde för chefer och medarbetare.
Om teamet
HR-teamet på LEAX fungerar som ett centralt stöd till våra svenska verksamheter i Köping, Falköping och Falun. Du blir en del av ett engagerat team bestående av HR-chef och hållbarhetsansvarig.
Tillsammans stöttar vi cirka 30 chefer och 400 medarbetare. Vi arbetar nära verksamheten, gillar samarbete och tror på att kombinera struktur med ett stort mått av engagemang och prestigelöshet.
Om rollen
Som HR-generalist hos oss får du en central och operativ roll där du arbetar nära verksamheten. Du är ett stöd till våra chefer i vardagens HR-frågor och bidrar till att utveckla och samordna HR-arbetet inom organisationen.
Rollen är bred och innehåller allt från rekrytering och onboarding till arbetsrätt, arbetsmiljö och HR-administration. Kort sagt – du får vara med där det händer och göra skillnad i människors arbetsvardag.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Rekrytering och onboarding
Koordinera och administrera rekryteringsprocesser
Publicera annonser, hantera urval och stötta chefer i rekryteringar
Ansvara för onboarding- och offboardingprocesser
HR-stöd till verksamheten
Vara ett stöd till chefer i personalärenden
Ge råd inom arbetsrätt, policyer och rutiner
Stötta i arbetsmiljö- och medarbetarfrågor
HR-administration och utveckling
Medverka i medarbetarundersökningar
Delta i förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom HR
Bidra till att utveckla och effektivisera våra HR-processer
Vem är du?
Vi tror att du har en akademisk utbildning inom HR eller motsvarande erfarenhet och att du har arbetat minst ett år i en bred HR-roll.
Du gillar att skapa struktur, men förstår också att människor inte alltid fungerar enligt processkartor och rutiner. Du är kommunikativ, serviceinriktad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Samtidigt är du självgående, lösningsorienterad och tycker om att driva saker framåt.
Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
Att utbilda eller stötta chefer
HR-system såsom Evity och Teamtailor
Arbete med kollektivavtal, gärna inom Teknikföretagen
Samverkan med fackliga parter som Unionen och IF Metall
Därför ska du välja LEAX
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom HR i en verksamhet där HR gör skillnad på riktigt. Du får stort eget ansvar, möjlighet att påverka och chansen att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Resor mellan våra orter är en naturlig del av rollen – och ett bra sätt att lära känna verksamheten, människorna och kulturen på våra olika siter.
Några ord från din framtida chef:
"Jag ser HR som en affärskritisk funktion – inte en avdelning som sitter vid sidan av och producerar dokument ingen läser. Bra HR skapar förutsättningar för verksamheten att lyckas genom rätt kompetens, starkt ledarskap och fungerande processer.
Som din chef kommer jag att ge dig stort ansvar och utrymme att påverka. Jag tror på tydlighet, samarbete och att vi utvecklas genom att utmana invanda arbetssätt. Jag uppskattar personer som tar initiativ, driver förbättringar och omsätter idéer till resultat.
Om du vill arbeta nära verksamheten, kombinera HR-kompetens med affärsförståelse och vara med och göra skillnad på riktigt, hoppas jag att vi hörs!"
//Malin, HR-chefPubliceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.
Ansök senast 26 juni 2026.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta:
Malin Brock
HR-Chefmalin.brock@leax.com
Vi undanber oss vänligen kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leax Quality Aktiebolag
(org.nr 556456-2493)
Nya Hamnvägen 4 (visa karta
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731 36 KÖPING Arbetsplats
Leax Quality AB Jobbnummer
9960789