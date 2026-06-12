Forskningsingenjör inom fjärranalys av skog
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-06-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå
, Uppsala
, Stockholm
, Ekerö
, Skara
eller i hela Sverige
Institutionen för skoglig resurshushållning
Vi söker dig som är en analytisk problemlösare med ett stort intresse för skog och fjärranalys.
Om jobbet
Institutionen söker en forskningsingenjör som kommer att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt som omfattar sensorer, databehandling och avancerad teknisk utrustning, med syfte att förbättra analyser av enskilda träd och deras attribut. Arbetet inkluderar studier av skogliga variabler, ekosystemtjänster och analyser från många olika sensorer och plattformar. Arbetsuppgifterna är av teknisk karaktär och omfattar installation och hantering av sensorer, bearbetning av fält- och fjärranalysdata, modellering och statistisk analys av samband mellan fjärranalysdata och fältinventeringar, samt utvärdering och kommunikation av resultat – både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Tjänsten innefattar också visst fältarbete beroende på projektens behov, samt ansvar för och hantering av labbutrustning såsom drönare och olika mätsensorer. Du kommer att arbeta i nära samarbete med forskare inom institutionens olika projekt.
Din bakgrund
Vi söker en forskningsingenjör med ett starkt intresse för skog och fjärranalys. Du har minst en kandidatexamen inom ett relevant område, exempelvis fjärranalys, fysik, datavetenskap, geovetenskap eller liknande. Även du med teknisk intresse och utbildning inom skog är välkommen att söka. Det är meriterande om du har en master- eller doktorsexamen samt erfarenhet av skoglig fjärranalys, programmering (t.ex. Python), statistisk modellering, punktmolnsdata, GIS och resultatrapportering. Särskilt värdefullt är erfarenhet av bearbetning av fjärranalysdata, såsom laserdata, flygbilder, satellitdata eller radar, liksom god GIS-kompetens. Det är en fördel om du har ett intresse för skog och natur. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är analytisk, har god problemlösningsförmåga och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska är ett krav.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Institutionen for skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige vilket innefattar inventering på havsstränder, i fjällen, i gräsmarker och lövskogar samt av fjärilar och humlor. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 120 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 90 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på http://www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering
Umeå
Anställningsform
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-06-29.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
901 83 UMEÅ Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Forskare
Johan Holmgren johan.holmgren@slu.se +46907868602 Jobbnummer
9960809