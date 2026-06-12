Serviceledare till GK Luleå VS

GK Sverige AB / Byggjobb / Luleå
2026-06-12


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Vill du också bli en del av Team GK?
GK är en ledande teknisk entreprenör och servicepartner. Vi levererar tekniska installationer och rådgivning som skapar betydande energi- och miljövinster, samtidigt som vi säkerställer optimal komfort för byggnaders användare – genom hela byggnadens livscykel.
Vår mission är att bygga hållbara samhällen för kommande generationer. Vi bidrar med energieffektiva lösningar i såväl nya som befintliga byggnader och arbetar med allt från rådgivning och design till installation, drift och service.
Vi har behov av en Serviceledare inom VS att leda produktionen, organisera och motivera medarbetare och säkerställa god kvalitet i alla serviceuppdrag. Som Serviceledare jobbar du nära både produktion och kund och är en nyckelperson i att bygga och underhålla relationerna med kund.
Vad kan GK erbjuda dig?
Hos oss på GK är vi måna om varandra. Tillsammans tar vi ansvar, skapar förändring och en inkluderande arbetsplats där alla har utrymme att synas och utvecklas. Vi erbjuder:

Goda utvecklingsmöjligheter

Kollegor som lär sig av varandra och vill varandra väl

En trygg och säker arbetsgivare

Bra förmåner som tjänstebil, pension, försäkringar och friskvårdsbidrag på 5000 kr

Hur kommer ditt uppdrag att se ut?
Exempel på arbetsuppgifter:

Säkerställa god hantering av tid, kostnad, kvalitet, risk, framdrift samt kundnöjdhet i serviceprojekt och serviceuppdrag

Leda, organisera och motivera medarbetare

Bygga och underhålla relationer med egna kunder, samt ansvara för och aktivt arbeta med merförsäljning

Ta fram anbud med rätt prissättning, och säkerställa att dessa är av hög kvalitet och uppfyller lönsamhetskrav och riskprofil

Upprätta faktureringsunderlag och attestera fakturor enligt rutin

Publiceringsdatum
2026-06-12

Bakgrund
Vi söker dig som har:

VVS-ingenjörsutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet inom VVS

Minst 3 års erfarenhet av att driva service/ROT-projekt

Goda kunskaper inom entreprenadjuridik

God analytisk förmåga och förståelse för vad som är kostnadsdrivande i projekten.

God kommunikationsförmåga och social kompetens

Kunskap inom projektekonomi och vana av att ta ekonomiskt ansvar

Erfarenhet av att främja initiativ inom hållbarhet och klimat är meriterande

God kännedom av Wikells

Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift

Erfarenhet av försäljning inklusive beräkning av service/ramavtal samt ROT-uppdrag

B-körkort och god datorvana

Vem är du
För att trivas hos oss tror vi att du:

Är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och gillar att träffa kunder

Är ansvarsfull, pålitlig och trygg i ditt arbete

Kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter och din arbetstid

Hittar lösningar på utmaningar som kan uppstå i det dagliga arbetet och du trivs lika bra att arbeta i team som självständigt

Så ansöker du
Är du redo att ta första steget till en spännande resa tillsammans med oss på GK? Då är du välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen så skicka in din ansökan redan idag.
Provanställning tillämpas.
För den här tjänsten kan det bli aktuellt att du som slutkandidat får göra en ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll. Syftet med bakgrundskontrollen är inte att sålla bort utan kontrollen görs för att både du och vi ska känna oss trygga med anställningen. Hör av dig till rekryterande chef om du vill veta mer om bakgrundskontrollen och varför den görs.
På GK kan du vara dig själv och förvänta dig att bli respekterad, oavsett var du kommer ifrån eller vem du älskar. Mångfald och inkludering handlar för oss om att erkänna och respektera varandra att hitta styrka i det som gör oss lika och olika. Kvalificerade kandidater som känner igen sig i våra värderingar inkluderande, nyfiken och ansvarstagande uppmuntras att ansöka hos oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7897525-2049821".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GK Sverige AB (org.nr 556607-5692), https://jobb.gk.se
Nordkalottvägen 8C (visa karta)
972 54  LULEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
GK Sverige

Jobbnummer
9960811

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