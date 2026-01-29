Ekonomibiträden till Fritidsförvaltningen
Vill du jobba med service på Fritidsförvaltningen i sommar? Läs då vidare här!Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Är du ute efter ett sommarjobb och finns tillgänglig mellan 1 juni - 31 augusti? Då har du chansen att att jobba som ekonomibiträde på våra våra anläggningar på fritidsförvaltningen!
Vi söker sommarvikarier till följande anläggningar, Bulltofta motionscenter, Torups friluftsgård samt Hylliebadets kafé.
När du arbetar som ekonomibiträde på våra anläggningar kommer du bland annat att jobba med att sälja träningskort, kassahantering, tillreda enklare maträtter, leda träningsgrupper, hantera bokningar samt att städa och sköta om våra anläggningar så att det är rent och snyggt för besökarna.
Beroende på var du blir placerad kan arbetsuppgifterna variera för att passa verksamheten.
Arbetstid kvällar och helger förekommer.Kvalifikationer
Du som är intresserad av tjänsterna har en gymnasieexamen. Du har även arbetslivserfarenhet som bedöms som relevant för tjänsterna,till exempel erfarenhet av att arbeta i kafé, gym eller med friskvård. Har du B-körkort för manuellt växlad bil ses detta som meriterande.
Då datorn är ett viktigt arbetsredskap för oss, så är goda IT-kunskaper en förutsättning för tjänsterna. Likaså att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
För att trivas på våra anläggningar är du en person som får energi av att ge god service och att sprida glädje till såväl besökare som kollegor. Att möta våra besökare och ge service till dem är något som du känner dig bekväm med. Du har ett genuint intresse för människor med olika förutsättningar, har förmåga att hantera människor och agerar alltid som en god ambassadör. Att under vissa perioder arbeta under stress är något som du kan hantera och trivs med.
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Fritidsförvaltningens badenhet
På fritidsförvaltningens badenhet drivs fem bad - Hylliebadet, Rosengårdsbadet, Simhallsbadet, Oxievångsbadet och Öresund Funkis.
Ambitionen är att baden tillsammans ska erbjuda de drygt 800 000 Malmöborna som årligen besöker oss en mångfald av verksamheter och arrangemang. Kännetecknet för de medarbetare som arbetar på baden är viljan och drivet att skapa, utveckla och förverkliga en verksamhet där Malmöbon står i fokus.
På badenheten finns även rekreationsanläggningarna Bulltofta motionscenter och Torups friluftsgård. På anläggningarna finns gym, kafé och bastu som drivs av medarbetarna. På båda områdena arbetar man med att erbjuda malmöbon förutsättningar till en hälsosam fritid med fokus på friskvård och friluftsliv.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på Fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Heltid och detid
Antal tjänster: 6
Tillträde: 2026.06.01 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Simkunnighet är ett krav för alla medarbetare på bandenheten. Därför kommer ett simtest att genomföras i samband med intervjun. När simtestet väl är genomfört läggs ingen vikt vid hur väl testet genomförts, utan vikt läggs vid intervjun och vid personlig lämplighet.
Då medarbetare på fritidsförvaltningens badenhet kommer i kontakt med barn och unga kommer ett utdrag ur belastningsregistret att behöva visas upp om det är aktuellt med anställning.
Viktig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att inom 24 timmar bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Avvikelser under helg kan förekomma. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
