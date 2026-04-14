Ekonomiassistenter sökes till sommaruppdrag
Meritmind söker ekonomiassistenter till sommaruppdrag hos våra kunder i Jönköping med omnejd. Vi söker flexibla individer som har erfarenhet av affärssystem som Business Central, SAP, Dynamics 365 och Unit4. Du blir anställd av Meritmind och arbetar som konsult på plats hos våra kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som ekonomiassistent
Hantering av inbetalningar
Avstämning av banken
Fakturahantering/kontering
Påminnelsehantering
Enklare löpande bokföring
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och har kunskap i användning i affärssystem som Business Central, SAP, Dynamics 365 och Unit4. Kanske har du redan fått värdefull erfarenhet av kund- eller leverantörsreskontran genom sommarjobb eller deltidsarbete under studietiden.Publiceringsdatum2026-04-14Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och har en god kommunikativ förmåga. Du bör vara prestigelös, flexibel och anpassningsbar till olika arbetsmiljöer och uppgifter.
Utöver de nödvändiga kunskaperna är det viktigt att du är självgående och trygg i din roll då du ofta kommer att behöva arbeta självständigt och täcka upp för kollegor under deras semestrar.
Förutom ett intressant jobb erbjuder Meritmind:
Kollektivavtal
Förmåner genom Benefits som är vår förmånsportal
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling, konsultfrukostar, nätverksträffar och andra sociala aktiviteter
Om Meritmind
Meritmind är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsbolag inom ekonomiområdet. Med ett stort nätverk av skarpa ekonomikonsulter och träffsäkra rekryteringar hjälper Meritmind människor och företag att lyckas inom ekonomiområdet varje dag. 25 års erfarenhet har gjort oss till en ledstjärna - för verksamheter i behov av expertis och för ekonomer som värdesätter utveckling och omtanke. Från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås och Jönköping sysselsätter vi 400 personer och verkar över hela Sverige.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Madeleine Josefsson madeleine.josefsson@meritmind.se
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Se till att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV. Det är endast möjligt att bifoga ett dokument.
Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande konsultprocess. Detta innebär bland annat att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process och att du inte behöver skicka in ett personligt brev.
Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)
Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meritmind AB
