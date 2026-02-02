Ekonomiassistent (Visstidsanställning)
Newsec Property Asset Management Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-02-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newsec Property Asset Management Sweden AB i Göteborg
, Jönköping
, Helsingborg
, Karlstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Newsec - Transforming real estate and beyond
Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett komplett utbud av tjänster inom tjänsteområdena Property Asset Management och Advisory. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt företag med cirka 2 700 medarbetare fördelade över de sju nordiska och baltiska marknaderna. Newsec är Sveriges ledande fastighetsförvaltare. Newsec är Sveriges ledande fastighetsförvaltare. Nu söker vi en Ekonomiassistent för en tidsbegränsad anställning till Newsec i Göteborg.
Din roll
Som ekonomiassistent på Newsec blir du en del av ett dedikerat team som säkerställer en trygg hantering av kunders ekonomiska förvaltning enligt gällande förvaltningsavtal. Du tillhör det växande affärsområdet ekonomisk förvaltning och är självklar lagspelare som bidrar till arbetet med fortsatt nöjda kunder och medarbetare. Dina ansvarsområden kommer bland annat bestå av:
Fakturahantering leverantörsfakturor; registrering, kontering, flöde och betalning
Periodisering av leverantörsfakturor
Löpande bokföring
Kundfakturering, underlag till faktureringen
Arkivering och posthantering
Supportfunktion Unit4 ERP, EFH, Yardi för förvaltare och kundPubliceringsdatum2026-02-02Profil
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
God nivå på dina kunskaper i Excel
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med ekonomirealterade arbetsuppgifter
Kunskaper inom Unit4 ERP, EFH, Yardi
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är nyfiken och självgående i ditt arbete. Du har en god förmåga att arbeta strukturerat och ett öga för detaljer. Du trivs att arbeta i högt tempo, har lätt för att anpassa dig till nya miljöer samt prioritera dina arbetsuppgifter. Vidare ser vi att du samarbetar bra med andra och är relationsskapande, eftersom tjänsten innebär olika kontaktytor både internt och externt.
Din värdegrund
Det är viktigt för oss att du vill arbeta i enlighet med vår värdegrund Passion för collegues and clients och att du känner för våra kärnvärden: Excellence, Innovation, Integrity och Impact. Du trivs i en kunskapsbaserad organisation där medarbetaren sätts i första rummet och delar vår övertygelse att nöjda medarbetare ger oss nöjda kunder. Du har siktet inställt på att leverera lösningar och tjänster av högsta kvalitet som överträffar såväl kundens högsta förväntningar som konkurrenternas yttersta förmåga. Du delar vår vilja att söka och pröva nya lösningar, att leda utvecklingen av nya tjänster och erbjudanden, att våga agera otraditionellt. Du säkerställer att varje kunds integritet upprätthålls till 100%, att varje uppdrag genomförs med hög affärsetik och moral och med kundens bästa för ögonen.
Varmt välkommen med din ansökan till oss! Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under ca 6 månader och placerad i centrala Göteborg. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan redan idag, senast den 28 februari.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
På grund av GDPR tar vi ej emot din ansökan via mejl. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.newsec.se,
där hittar du även våra andra lediga tjänster och har dessutom möjlighet att Connecta med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4974440-1819898". Arbetsgivare Newsec Property Asset Management Sweden AB
(org.nr 556348-0283), https://karriar.newsec.com
Sankt Eriksgatan 5 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Newsec i Sverige Jobbnummer
9718648