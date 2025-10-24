Ekonomiassistent till Ventim AB i Kalmar
2025-10-24
Ventim AB är en ledande leverantör av ventiler och flödestekniska lösningar, med fokus på industri, VA, VVS, energi och automation. Som en del av Indutrade-koncernen kombinerar vi expertis och innovation för att optimera kundprocesser. Vår värdegrund betonar respekt, samarbete och glädje i en inkluderande arbetsmiljö.
Tjänstebeskrivning
Ventim AB söker nu en ekonomiassistent till ett vikariat som startar januari 2026 till mars 2027.
Du kommer ansvara för lön, löpande redovisning, rapportering av olika slag, reskontra mm. Du ingår i en grupp om tre personer där vi har ett nära samarbete och hjälper varandra med olika arbetsuppgifter som rör ekonomi och administration.
Rollen som ekonom innefattar:
• Kund- och leverantörsreskontra
• Löner
• Löpande bokföring
• Moms, skatter
• Allmänt förekommande administrativa arbetsuppgifter på ekonomiavdelningen
• Bokslutsarbete
• Rapportering av olika slag
Placering av tjänsten är på huvudkontoret i Kalmar och du rapporterar till Ekonomichef som är en del av din grupp. Normala kontorstider gäller, men vi har ett flexibelt synsätt när så behövs. Vi sätter ett stort värde på personalens hälsa och välmående och erbjuder bland annat all personal möjligheten att få träna en del på arbetstid varje vecka.Kvalifikationer
Vi tror att du har en lämplig ekonomisk utbildning eller likvärdig kompetens eller erfarenhet av att arbeta med olika delar av ekonomiprocessen, där fokus ligger på redovisning, ekonomiadministration samt lön.
För att lyckas i rollen krävs att du har god datorvana samt har lätt för att lära dig nya IT-system.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt är kunnig i MS Office där bra kunskaper i Excel är meriterande.
Vi arbetar som ett team, vi hjälper varandra och värdesätter sammanhållning, så stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper för att medverka till en fortsatt bra gemenskap på arbetsplatsen.
Vi önskar att du i din ansökan berättar vem du är och varför du är intresserad av just denna tjänst samt vilka kompetenser och egenskaper du kan bidra med in i Ventim-gänget.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johan Eriksson på telefon 0766776873 eller e-post johan.eriksson@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
så snart som möjligt. Vi jobbar vi med löpande urval i den här rekryteringen, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Men senast söndagen den 23/11 2025.
Med anledningen av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
