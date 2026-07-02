Ekonomiassistent till Statens historiska museer | Stockholm
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2026-07-02
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Är du ekonomiassistent med erfarenhet av leverantörs- och kundreskontra? Nu söker vi en konsult till Statens historiska museer i Stockholm för ett heltidsuppdrag där du får arbeta brett med ekonomiadministration, fakturahantering, avstämningar och löpande ekonomiprocesser.
Start: 2026-08-10
Slut: 2026-11-30 (med möjlighet till förlängning till årsskiftet)
Omfattning: 100 %, 40 timmar/vecka
Plats: Stockholm, (arbete på plats)
Uppdragsbeskrivning
Statens historiska museer söker nu en konsult för ett tidsbegränsat uppdrag som ekonomiassistent. Uppdraget uppstår då ordinarie personal under perioden kommer att arbeta med andra prioriterade initiativ inom myndigheten.
I rollen arbetar du med flera centrala delar av den löpande ekonomiadministrationen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hantering av leverantörsfakturor i VISMA Proceedo, arbete med kundreskontra, fakturering, betalningsuppföljning samt bankinbetalningar och avstämningar. Du ansvarar även för bokföring av kassarapporter från myndighetens sju museer och hantering av så kallade outredda medel genom matchning av fakturor och inbetalningar.
Du kommer att ha många kontaktytor och samarbetar löpande med kunder, leverantörer och interna verksamheter i ekonomirelaterade frågor. Uppdraget passar dig som är självgående, strukturerad och trivs med att säkerställa kvalitet i ekonomiska flöden.
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande ekonomiadministrativ roll.
Erfarenhet
Erfarenhet av leverantörsreskontra.
Erfarenhet av kundreskontra.
Erfarenhet av fakturering och betalningsuppföljning.
Erfarenhet av bankavstämningar och löpande ekonomiadministration.
Erfarenhet av bokföringsrelaterade arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-07-02Utbildningsbakgrund
Gymnasieutbildning inom ekonomi eller annan relevant utbildning.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi är meriterande.
Språk
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad.
Självständig i det dagliga arbetet.
Ansvarstagande och serviceinriktad.
God samarbetsförmåga.
Förmåga att hantera flera administrativa processer parallellt.
Meriterande
Erfarenhet av VISMA Proceedo.
Erfarenhet från statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av arbete med stora fakturaflöden.
Erfarenhet av ekonomiarbete inom kultur-, musei- eller offentlig sektor.
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Fia Fagerlund på fia.fagerlund@jeffersonwells.se
. Vid tekniska problem med din ansökan och vår hemsida kontakta vår support på 0771-252600.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Storgatan 41 11455 Stockholm (visa karta
)
114 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Statens historiska museer via Jeffersonwells konult Kontakt
Contact
Fia Fagerlund fia.fagerlund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9988476