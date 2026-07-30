Ekonomiassistent till socialförvaltningen
Vallentuna kommun / Ekonomiassistentjobb / Vallentuna Visa alla ekonomiassistentjobb i Vallentuna
2026-07-30
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en strukturerad och engagerad ekonomiassistent som vill arbeta i en verksamhet som har stor betydelse för många människors vardag?
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Inom socialförvaltningen arbetar cirka 550 medarbetare med uppdraget att arbeta förebyggande och stödjande inom socialtjänst, vård och omsorg. Vi befinner oss i en omställning mot en mer förebyggande, anpassad och hållbar socialtjänst.
Tjänsten som ekonomiassistent ingår i ekonomienheten inom socialförvaltningen. På ekonomienheten arbetar också controllers och redovisningsekonom. Det finns även en central ekonomiavdelning i kommunen.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent kommer du bland annat att ansvara för kundreskontra och ha ansvar för månadsfaktureringsfil. Du ger kundsupport i nära samarbete med avgiftshandläggare. Du ansvarar även för leverantörsreskontra och är systemadministratör.
I ditt uppdrag ingår även att arbeta med förvaltningsövergripande ekonomiadministration och ge support till chefer och medarbetare. Du vidareutvecklar arbetsrutiner och deltar i eller ansvarar för förbättringsaktiviteter.
Du är delaktig i visst bokslutsarbete.Kvalifikationer
Gymnasieexamen med inriktning ekonomi, alternativt annan utbildning inom ekonomi
Minst två års aktuell erfarenhet av arbete som ekonomiassistent, varav minst ett års erfarenhet av kundreskontra
Mycket god förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska (Arbetet innebär kontakter internt, samt med kunder och leverantörer)
Mycket god erfarenhet av arbete i ekonomisystem
Goda kunskaper i excel
Meriterande:
Erfarenhet av Unit4/ERP
Erfarenhet från kommunal verksamhet
Erfarenhet från socialförvaltningens verksamhetsområde Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Du arbetar strukturerat och har lätt att prioritera mellan olika arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Information:
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar. Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi erbjuder en hybrid arbetsplats, utifrån överrenskommelse med cirka 2-3 dagar/vecka på kontoret i centrala Vallentuna och övriga dagar vid distansarbetsplats.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll. Alla som anställs för en ledande befattning eller särskilt betydelsefull befattning inom kommun ska visa ett utdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen. Intervjuer hålls fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 18 augusti.
För mer information kontakta:
Monica Wahlberg, Enhetschef ekonomienheten, socialförvaltningen. Mejl: monica.wahlberg@vallentuna.se
.
Mer information och fackliga representanter hittar du på http://www.vallentuna.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 36 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
10015636