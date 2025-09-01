Ekonomiassistent till Saab
Är du en noggrann och lösningsorienterad ekonom som trivs i en dynamisk och innovativ miljö?
Saab söker en engagerad och strukturerad ekonomiassistent till teamet! Här får du möjligheten att utvecklas i en roll som är central för bolagets ekonomihantering. Som en del av ekonomifunktionen kommer du att arbeta i en internationell och högteknologisk miljö där du bidrar till att skapa värde och säkerställa effektiva processer.
Om tjänsten
I den här rollen kommer du att ansvara för hantering och bokföring av leverantörsfakturor, där du säkerställer att de registreras korrekt och matchas mot inköpsordrar. Du arbetar noggrant med att följa upp eventuella differenser och ser till att avvikelser hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.
En viktig del av ditt arbete är problemlösning, där du identifierar och åtgärdar hinder i fakturahanteringsprocessen. Du kommer även att arbeta proaktivt med att föreslå och implementera förbättringar för att optimera rutiner och arbetssätt. Vid mer komplexa ärenden ansvarar du för att eskalera frågorna till relevanta intressenter och följer upp tills lösning har nåtts.
Genom att ha ett helhetsperspektiv och ett öga för detaljer bidrar du till att säkerställa kvalitet och effektivitet i leverantörsreskontra-processerna, samtidigt som du samarbetar med kollegor och andra avdelningar för att uppnå gemensamma mål.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med önskad start så snart som möjligt och löper ett år framåt, med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Hantering och bokföring av leverantörsfakturor: säkerställa korrekt registrering och matchning av fakturor mot inköpsordrar.
• Problemlösning och förbättringsförslag: identifiera och implementera åtgärder för att effektivisera fakturahanteringsprocesser.
• Eskalering av problem: hantera avvikelser och lyfta komplexa ärenden till relevanta intressenter.
• Avvikelsehantering: säkerställa att eventuella fel och differenser följs upp och löses i tid.
Vem är du?
För att passa i denna roll har du en ekonomisk utbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta med leverantörsreskontra. Du är strukturerad, noggrann och har ett gott öga för detaljer. Du trivs i en roll där du arbetar såväl självständigt som i samarbete med andra kollegor.
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom ekonomi
• Erfarenhet av att arbeta med leverantörsreskontra och bokföring
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Stark känsla för service och en lösningsorienterad attityd
• Strukturerad och noggrann med förmåga att prioritera
• Meriterande om du har arbetat i agresso
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag.
