Ekonomiassistent till Saab
2026-05-04
Är du en noggrann och lösningsorienterad ekonom som trivs i en dynamisk och innovativ miljö?
Saab söker en engagerad och strukturerad ekonomiassistent till teamet! Här får du möjligheten att utvecklas i en roll som är central för bolagets ekonomihantering. Som en del av ekonomifunktionen kommer du att arbeta i en internationell och högteknologisk miljö där du bidrar till att skapa värde och säkerställa effektiva processer.
För den här tjänsten kommer du bli anställd hos Poolia och arbeta som konsult.
Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Startdatum planeras till den 1 september 2026 och sträcker sig till 28 februari 2027 med chanser till förlängning.
Om tjänsten
I rollen som ekonomiassistent inom Treasury Operations har du huvudfokus på administration av utbetalningar, avstämning av bankkonton samt andra kassa-relaterade arbetsuppgifter. Du säkerställer effektiva betalningsflöden och en korrekt likvidhantering.
Du arbetar även med hantering och bokföring av leverantörsfakturor, inklusive matchning mot inköpsordrar och uppföljning av avvikelser. Rollen innefattar problemlösning i både betalnings- och fakturaprocesser samt ett proaktivt förbättringsarbete.
Med ett öga för detaljer och ett helhetsperspektiv bidrar du till kvalitet och effektivitet i processerna, i nära samarbete med kollegor och andra avdelningar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• 3-8 års erfarenhet av arbete inom ekonomi, gärna inom leverantörsreskontra, bokföring samt betalningar/avstämningar.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Stark servicekänsla och en lösningsorienterad inställning.
• En strukturerad och noggrann arbetsstil med förmåga att prioritera.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning kan det, i förekommande fall, innebära krav på visst medborgarskap.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Poolia Kontakt
Tilda Johansson tilda.johansson@poolia.se Jobbnummer
9889064