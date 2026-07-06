Ekonomiassistent till Proffsmagasinet i Stockholm
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2026-07-06
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Ekonomiassistent till Proffsmagasinet. Välkommen att utvecklas i ett framgångsrikt bolag inom e-handel.
Vill du arbeta i ett bolag som växer, utvecklas och ständigt strävar framåt? Trivs du i en roll där du får kombinera eget ansvar med nära samarbete och stöd från erfarna kollegor? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.Hos Proffsmagasinet i Stockholm blir du en viktig del av ett engagerat ekonomiteam där vi hjälper varandra att lyckas, har roligt tillsammans och värdesätter både kvalitet och utveckling. Här får du möjlighet att bredda din kompetens inom ekonomi och redovisning samtidigt som du arbetar i en modern och framgångsrik e-handelsverksamhet.
Ditt anställningserbjudande
Som ekonomiassistent får du en central roll i företagets ekonomiflöde. Du arbetar främst med kundreskontra men får också möjlighet att utveckla din kompetens inom flera andra områden inom ekonomi och redovisning.
Rollen passar dig som vill mer än att bara hantera fakturor. Här får du vara delaktig i analys, avstämningar, kreditbedömningar och bokslutsarbete samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet för framtiden.
Du blir en del av ett företag där det är naturligt att hjälpas åt över teamgränserna och där du uppmuntras att ställa frågor, komma med idéer och utvecklas i din yrkesroll. Med en engagerad och närvarande chef får du goda förutsättningar att växa och bygga vidare på dina kunskaper inom ekonomi. Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Kundreskontra och löpande uppföljning av kundfordringar
Hantera inbetalningar, differenser och återbetalningar
Arbeta med fakturering och kundrelaterade ekonomifrågor
Genomföra kreditbedömningar
Delta i månadsbokslut och kontoavstämningar
Samarbeta med externa betalpartners som Svea, Nets och Kustom
Bidra till utveckling och förbättring av ekonomiprocesser
Värt att veta
Proffsmagasinet är Sveriges ledande e-handel inom verktyg, trädgård, el och VVS. Försäljning sker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget omsätter cirka 900 miljoner kronor och har cirka 70 medarbetare. Sedan 2018 är Proffsmagasinet en del av Ahlsell och har sitt kontor i nyrenoverade lokaler i Liljeholmen.
Du blir en del av ekonomiavdelningen som består av fyra personer. Teamet arbetar nära varandra i det dagliga arbetet och värdesätter ett öppet klimat där alla hjälps åt för att nå gemensamma mål. I rollen arbetar du i affärssystemet Visma Business, och erfarenhet av systemet är meriterande.
Våra förväntningar
Vi tror att du har några års erfarenhet av ekonomiarbete och känner dig trygg inom kundreskontra. Kanske arbetar du idag som ekonomiassistent och vill ta nästa steg, eller så söker du en arbetsplats där du får större ansvar och bättre utvecklingsmöjligheter.
För att lyckas i rollen är du:
Noggrann och strukturerad
Lösningsorienterad och ansvarstagande
Serviceinriktad och kommunikativ
Prestigelös och en lagspelare
Nyfiken på att utvecklas och lära dig nytt
Erfarenhet av Visma Business, e-handel eller detaljhandel är meriterande men viktigast för oss är din inställning och vilja att utvecklas.
För rollen behöver du tala och skriva flytande svenska samt ha mycket goda kunskaper i engelska.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Stambanegatan 17 (visa karta
)
117 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Proffsmagasinet Svenska AB Kontakt
Researcher
Edvin Brunesson 0702465764 Jobbnummer
9993212