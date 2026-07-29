Senior PM och Produktspecialist inom värdepappershandel
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en komplex och regelstyrd miljö inom bank och kapitalmarknad, där flera team utvecklar system och produkter kopplade till värdepapper, räntor och strukturerade produkter. Här kombinerar du ansvar som PM i ett agilt utvecklingståg med djup specialistkompetens inom handel med finansiella instrument.
Rollen ligger nära både affär och utveckling. Du blir en viktig länk mellan verksamhet, regelverk och implementation, med fokus på att säkerställa att system och processer möter höga krav på korrekthet, transparens och effektivitet. Du driver frågor som påverkar flera team och hjälper organisationen att omsätta komplexa regelverkskrav till tydliga prioriteringar och genomförbara lösningar.
Det här är en roll för dig som trivs när du får växla mellan analys, ledning och produktspecialistarbete. Du får arbeta i en miljö där din förståelse för värdepappershandel gör verklig skillnad och där du har möjlighet att påverka både arbetssätt och leverans i en central verksamhet.
ArbetsuppgifterDu driver och samordnar arbete som PM för flera team inom ett agilt utvecklingståg.
Du arbetar nära verksamhet och utveckling för att prioritera, konkretisera och följa upp initiativ kopplade till Markets-system och produkter.
Du tar ett tydligt ansvar i frågor som rör värdepapper, räntor och strukturerade produkter.
Du tolkar regelverk och omsätter dem till krav som kan implementeras i system och processer.
Du leder utredningar och analyserar hur förändringar i regelverk eller verksamhetsbehov påverkar lösningar, flöden och prioriteringar.
Du bidrar i en Epic Owner-liknande roll där du håller ihop större initiativ och skapar riktning för flera intressenter.
KravDu har gedigen kompetens som produktspecialist inom värdepappershandel.
Du har god kunskap om de regelverk och processer som styr handel med finansiella instrument, exempelvis MiFID II, Best execution, transparens och MAR.
Du har god förståelse för regelstyrd verksamhet och kan tolka regelverk samt omsätta dem till tydliga krav för implementation i system och processer.
Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning, arbete i en Epic Owner-roll och utredningsarbete.
Du är van att driva arbete självständigt och skapa struktur i uppgifter som spänner över flera team och intressenter.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för leverans och har ett lösningsorienterat sätt att ta dig an komplexa frågor.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141090-2120696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10014663