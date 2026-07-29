Engagerad lärare i Engelska - Vikariat 1-2 år
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2026-07-29
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Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Praktiska Gymnasiet Bromma är en skola nära Alvik centrum med fina verkstäder. Där eleverna får lära sig genom både teori och praktik. Som Erasmus+ certifierad skola ger vi elever och medarbetare möjlighet att söka praktik respektive jobbskuggning i andra länder i Europa. Vi har drygt 200 elever som vi vill ge bästa möjliga utbildning - och nu behöver vi en lärare i engelska som vill jobba med oss i ett drygt år.
Är du legitimerad lärare i Engelska med ett särskilt intresse för yrkesutbildning? Om du dessutom brinner lite extra för specialpedagogik och läsutveckling kan du vara den vi söker!
Du förväntas ha ett nära samarbete med dina ämneskolleger samt skolans speciallärare. I uppdraget kommer du även att samarbeta med skolans yrkeslärare och EHT:
I samband med de nya kraven på skolbibliotek håller vi på att se upprusta och utvidga vårt bibliotek. Inledningsvis planerar vi att bemanna biblioteket med våra legitimerade lärare. Med andra ord kan tjänsten även även innebära schemalagd i biblioteket några timmar varje vecka.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig minst till och med juni 2027 med start så snart som möjligt. Med stor sannolikhet kommer tjänsten förlängas även över läsåret 2027/2028. Det är i det avseendet önskvärt att du har behörighet inom något av ämnena matematik eller naturkunskap. Om du har arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom något av de yrken vi utbildar mot ser vi det som meriterande.
Krav och personliga egenskaper
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i engelska.
Kunskap inom specialpedagogik och språkutveckling.
Personlig mognad och kulturell medvetenhet.
Meriterande
Behörighet att undervisa i matematik, naturkunskap eller något av de yrkesämnen vi har på skolan.
Erfarenhet från arbete i skolbibliotek.
Vi kan komma att kalla kandidater till intervju löpande, även innan ansökningstiden har gått ut så vänta inte med din ansökan!
Ansvarig för rekrytering
Jennie Rosengren
Rektorjennie.rosengren@praktiska.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Jennie Rosengren jennie.rosengren@praktiska.se Jobbnummer
10014664