Pipettkalibrerare Täby Deltid
Simplex Bemanning AB / Laborantjobb / Täby Visa alla laborantjobb i Täby
2026-07-29
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Är du noggrann, gillar ett detaljorienterat arbete och har möjlighet att vara flexibel med arbetstider? Då kan det här vara det perfekta extrajobbet för dig!
Om rollen
Vi söker en pipettkalibrerare till ett ackrediterat kalibreringslabb i Täby. Här bidrar du till noggrannhet och kvalitet i labbarbeten över hela Sverige genom kalibrering och service av pipetter enligt de högsta internationella standarderna.
Det här är en deltidsroll som passar dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning – antalet pass varierar mellan 1–5 gånger i veckan utefter verksamhetens behov. Du behöver alltså kunna vara flexibel och hoppa in när det behövs.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Kalibrera, underhålla och reparera pipetter av alla märken, modeller och volymer
Byta ut slitna delar vid behov och enligt överenskommelse
Dokumentera och rapportera utfört arbete
Samarbeta med teamet för att säkerställa kundnöjdhet och hög kvalitetAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning
Placering: Täby
Arbetstider: Varierande – 1–5 pass per vecka utefter behov, 08:00–17:00
Omfattning: Deltid – passar dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Start: Runt vecka 36
Lön: 190 kr/h
Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten med ett öga för detaljer
Är flexibel och kan anpassa dig efter varierande schemaläggning
Har god datorvana för dokumentation och rapportering
Kommunicerar på svenska och engelska i tal och skrift
Är ansvarsfull, strukturerad och självgående
Meriterande
Tidigare erfarenhet från laboratoriearbete eller tekniskt arbete
Vi erbjuder
Ett flexibelt deltidsjobb som passar perfekt vid sidan av studier eller annan sysselsättning
En viktig och meningsfull roll inom laboratoriebranschen
Arbete i en miljö med höga kvalitetskrav och tydliga rutiner
Möjlighet att bygga på din erfarenhet inom lab och kalibrering
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning – för oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag – vi hör av oss snabbt! 🔬 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
187 66 TÄBY Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
10014667