Ekonomiassistent till Niemi Bil
2025-11-11
Om jobbet
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och ta ansvar i takt med att vi växer. Vi firar våra framgångar tillsammans och har roligt både på och utanför jobbet!
Idag finns vi i Umeå, Skellefteå, Kiruna, Uppsala, Gävle och Luleå, där vi har vårt huvudsäte vilket också kommer vara din arbetsplats.
Som ekonomiassistent får du en viktig roll i vårt ekonomiteam.
Du kommer bland annat att:
Sköta löpande bokföring och säkerställa att finansiella transaktioner registreras korrekt.
Hantera kund- och leverantörsreskontra, betalningar, order- och lagersystem samt avstämningar.
Utföra övriga administrativa uppgifter inom ekonomi.
Samarbeta nära verksamheten och stötta koncernens fortsatta tillväxt.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete är en självklarhet, och hos oss får du stora möjligheter att växa i din roll och utveckla dina färdigheter inom ekonomi och redovisning. Din närmaste chef är Ekonomichefen, och du kommer att jobba med Niemi Bil samt koncernens övriga bolag.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Minst 2 års erfarenhet av redovisningsarbete.
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Erfarenhet från bilbranschen eller tillväxtbolag är meriterande.
Vi söker dig som har en stark känsla för lagarbete och ansvar, och som drivs av personlig utveckling i en dynamisk arbetsmiljö med snabba beslutsvägar. För att trivas och lyckas hos oss är du noggrann, ansvarsfull och har en kommunikativ förmåga som gör att du enkelt kan samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt.
Du är analytisk med förmågan att se både helheten och de små detaljerna. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och tar gärna egna initiativ för att driva förbättringar. Din förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete gör att du levererar med hög kvalitet och i tid, även i en miljö med många olika kontaktytor.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi välkomnar alla sökande och värdesätter mångfald samt en jämn könsfördelning i vårt team.Övrig information
Du kommer arbeta på vårt huvudkontor i Luleå, och tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.
På Niemi Bil är våra medarbetares utveckling central, därför erbjuder vi regelbundna utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att du ska kunna växa i din roll.
Rekryteringen sker löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vill du veta mer? Kontakta gärna Emma Blomqvist, ekonomichef på Niemi Bil, på 070-674 58 50.
Om Niemi Bil
Vår koncern består av flertalet olika bolag inom mobilitet, logistik, service och eftermarknad, mjukvaruutveckling samt bilhandel där Niemi Bil är det största bolaget sett till omsättning. Vi har idag anläggningar i Luleå, Umeå, Skellefteå, Kiruna, Uppsala och Gävle. Vi är även störst i Sverige inom Mazda. Med hårt jobb, ärlighet och omtanke strävar vi efter att bli bäst på det vi gör och få branschens nöjdaste kunder. 2024 vann Niemi Bil priset som Årets Varumärke på Luleå Business Awards. Under sommaren öppnade vi vår första anläggning utanför Sverige i Helsingfors.
Vi har gått från 20 till 150 medarbetare på fyra år och omsätter nu cirka två miljarder kronor.
För oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar idrott, kultur och ungdom. Det är vårt sätt att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag.
Niemi Bil grundades 2006 som ett familjeföretag och är det än idag. Med tiden har familjen vuxit och vi har fått välkomna nya medarbetare och partners. Vi värdesätter kärlek, öppenhet och lojalitet när vi arbetar tillsammans och bygger relationer med våra kunder. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niemi Bil 2 AB
(org.nr 559250-6157), https://www.niemibil.se/ Arbetsplats
Niemi Bil Jobbnummer
9598261