Ekonomiassistent till lärosäte i Göteborg
OIO Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2025-12-17
Vill du arbeta i en kunskapsintensiv miljö där ekonomi möter forskning och samhällsutveckling? Nu söker vi en ekonomiassistent som vill kliva in i en bred och ansvarsfull roll hos ett välrenommerat lärosäte. Här blir du en del i en verksamhet där kvalitet, samarbete och långsiktighet står i fokus. Du arbetar nära både forskare och chefer i en dynamisk miljö, där du blir en viktig del av det dagliga ekonomiska stödet till verksamheten.
Om rollenI rollen som ekonomiassistent blir du en del av en verksamhetsnära ekonomifunktion placerad vid ett lärosäte med stark forskningsprofil. Du arbetar tätt tillsammans med erfarna ekonomer och fungerar som ett operativt stöd i det löpande ekonomiarbetet, med särskilt fokus på projekt- och forskningsfinansierad verksamhet.
Rollen passar dig som snabbt kan sätta dig in i nya sammanhang och som uppskattar att vara en stöttande funktion till dina närmsta kollegor.
Sammanfattningsvis kommer du att:
Arbeta med löpande bokföring och redovisning
Arbeta med projektredovisning
Delta i månadsbokslut
Säkerställa korrekt ekonomisk rapportering enligt interna och externa regelverk
Vara ett ekonomiskt stöd och rådgivare till chefer och projektledare
Om dig
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom ekonomi och som har några års erfarenhet av en liknande roll. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från ekonomiarbete inom högskola/universitet, projektredovisning eller EU-redovisning men din inställning och förmåga att bidra i teamet väger tungt.
Som person är du prestigelös, samarbetsorienterad och kommunikativ. Du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann och analytisk och trivs i en roll där du får ta ansvar, avlasta kollegor och bidra till helheten. Du vågar ta kontakt, ställa frågor och bygga relationer - både inom och utanför teamet.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag via OIO med start i slutet i början av 2026. Uppdraget är initialt på 6 månader, med goda möjligheter till förlängning och eventuell övergång till anställning hos verksamheten.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider med möjlighet till flex och distansarbete när verksamheten tillåter
Placering: Göteborg
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan - vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
