Ekonomiassistent till globalt bolag
2025-10-23
Nu söker vi en ekonomiassistent till ett bolag i förändring. I den här rollen blir du en del av ekonomiavdelningen som arbetar koncernövergripande och stöttar såväl svenska som internationella enheter. Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom ekonomi och har erfarenhet av att arbeta med leverantörsreskontra.
Om tjänstenVår partner står inför ett större systembyte vilket innebär att ekonomiavdelningen behöver förstärkning för att säkerställa att den dagliga verksamheten löper smidigt. På ekonomiavdelningen arbetar för hela koncernen och med samtliga nio svenska kontor samt kontor runt om i Europa. Du kommer jobba nära både ekonomiavdelningen och projektledare för systembytet och vara med och forma nya arbetssätt och rutiner.
Dina arbetsuppgifter kommer sammanfattningsvis innebära:
Hantering av leverantörsfakturor
Delta i projekt kring nytt fakturasystem - bidra med erfarenheter, tester och sätta rutiner
Mappning och hantering av ekonomidata i Excel
Stötta vid månadsbokslut och andra bokföringsuppgifter
Vi söker dig somHar tidigare erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra
Har eftergymnasial utbildning i ekonomi
Är van vid att arbeta i Excel och ekonomisystem
Har ett prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt - du är van att arbeta i förändring och stötta upp där det behövs
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i Unit4/Agresso.
För att lyckas i denna roll krävs det att du är uppmärksam på detaljer och därmed har en stark förmåga att vara noggrann. Du arbetar strukturerat och systematiskt genom att på egen hand planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Detta innefattar även att du tar stort självständigt ansvar när/om något inte blir som planerat. Du trivs även med att vara och verka i en miljö som är under uppbyggnad och förändring. Som person uppskattar du att ha en roll med många kontaktytor och du är prestigelös och hjälper till med det som behövs göras.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med möjlighet till förlängning, där du blir anställd som konsult hos OIO. Förutsatt att du trivs väl och båda parter är nöjda i samarbetet finns möjlighet till förlängning av uppdraget.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående
Placering: Centrala Göteborg
Kontaktperson: Elsa Jonasson
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
