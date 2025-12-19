Ekonomiassistent till Fleetmanager Leasing i Malmö
2025-12-19
Vi befinner oss i en fas där verksamheten växer och där ett stabilt och tryggt ekonomiarbete är en viktig förutsättning för fortsatt framgång. Vi har lagt en stabil grund i moderniseringen av vår ekonomifunktion, men fortsätter nu vår resa för att nå full skalbarhet i våra processer samt möta de ökade kraven från både interna och externa intressenter.
Därför söker vi nu en Ekonomiassistent som vill ta ansvar för det löpande ekonomiarbetet, skapa stabilitet i vardagen och samtidigt utvecklas tillsammans med oss. Vill du arbeta i ett entreprenöriellt bolag med tydliga processer, stort eget ansvar och ett varmt arbetsklimat? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Vad innebär rollen?
Som Ekonomiassistent har du en central roll i bolagets dagliga ekonomiarbete. Fokus ligger på det löpande och på att säkerställa kvalitet, struktur och ordning i ekonomiflödena. Du arbetar nära ekonomichef och har många kontaktytor både internt och externt i en organisation där samarbete är en självklarhet.
Rollen passar dig som trivs med ansvar, är nyfiken på system och vill vara med och förbättra arbetssätt i takt med att bolaget växer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande bokföring
Leverantörsreskontra och hantering av leverantörsfakturor
Kundreskontra och kontakt med kunder kring fakturor och betalningar
In- och utbetalningar
Inkassohantering
Hantering av företagskort
Avstämningar
Behjälplig vid månadsbokslut
Behjälplig med administrativa uppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är prestigelös, strukturerad och trivs med att arbeta nära verksamheten. Du är praktiskt lagd, noggrann i ditt arbete och har samtidigt förståelse för helheten och hur olika delar av ekonomin hänger ihop. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar självständigt när det krävs och samarbetar gärna med andra och ger god service för att få vardagen att fungera så smidigt som möjligt.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Några års erfarenhet av arbete med löpande ekonomi (du kan vara i början av din karriär)
Intresse för system - du gillar att arbeta smartare, inte bara mer
God vana att arbeta i Excel
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vem är vi och varför jobba här!
Fleetmanager Leasing är ett märkesoberoende finansbolag som erbjuder premiumbilar, personlig service och fleet management till företag. Vi startade utifrån idén om att förenkla valet av tjänstebil för både företag och förare - kombinerat med hög personlig service. Vårt mål är att finnas nära våra kunder, varje dag och hela vägen.
Vi är idag ett ägarlett bolag med cirka 10 engagerade kollegor. Huvudkontoret finns i Malmö och vi har även närvaro i Göteborg och Stockholm. Sedan starten 2014 har vi byggt ett starkt varumärke, god lönsamhet och ett gott renommé.
Hos oss blir du inte bara en del av ett företag i stark tillväxt - du får också vara med och skapa något tillsammans med människor som verkligen bryr sig. Vi har högt i tak, nära till skratt och en kultur där idéer snabbt blir verklighet.
Vi erbjuder en möjlighet att växa och utvecklas med oss. Här kombineras affärsmässig spets med mänskligt hjärta - varje dag!
Läs mer om oss här Fleetmanager Leasing
Sök redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt söka med din LinkedIn URL. Urval sker löpande och rollen kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag som är 18/1 2026.
Vi tar ej emot personliga brev. I stället kommer relevanta kandidater att få svara skriftligt på samma frågor för att säkerställa lika möjligheter.
I den här rekryteringen samarbetar Fleetmanager Leasing med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Jonas Bågeman på jonas.bageman@roirekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
