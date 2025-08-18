Ekonomiassistent till fastighetsbranschen i Sundbyberg!
2025-08-18
Vi letar efter dig som vill kliva in i rollen som ekonomiassistent med fokus på leverantörsreskontran och bli en nyckelperson på vår kunds ekonomiavdelning. Här blir du en del av ett härligt team på 10 personer och får en central roll i både det dagliga arbetet och utvecklingen framåt .
Du blir spindeln i nätet när det gäller att hantera leverantörsfakturor korrekt och i tid, samtidigt som du är en viktig kontaktpunkt både internt och externt. Dessutom får du chansen att bidra till automatisering och smartare rutiner
Dina arbetsuppgifter
Hantering, kontering och bokföring av leverantörsfakturor
Hantering av betalningar och återrapportering
Påminnelsehantering
Stöd och rådgivning till kollegor i faktura- och beställningsfrågor
Medverka i månads- och årsbokslut
Bidra till att utveckla och effektivisera rutiner inom leverantörsreskontran
Vi söker dig som:
Är noggrann, serviceinriktad och trivs i ett högt tempo. Du är trygg i att ta ansvar och arbeta självständigt men gillar också att samarbeta i team .
Obligatoriska krav
Erfarenhet av fastighetsbranschen
Dokumenterad erfarenhet av leverantörsreskontra
Goda kunskaper i ekonomisystem och Excel
Mycket god svenska i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Fenix affärssystem
Intresse för system & gärna erfarenhet av systembyten
Vana av att automatisera processer och rutiner inom ekonomi
Praktisk information:
Ort: Sundbyberg.
Distansarbete: Distansarbete är möjligt vid enstaka tillfällen enl ök.
Omfattning: Heltid 100%
Startdatum:2025-09-15
Slutdatum:2026-03-14
Option:2026-09-14
Ansök senast:2025-08-28
Ansökan
För att ansöka skickar du in:
Uppdaterat CV på svenska
Referensförteckning (2 referensuppdrag med namn, typ, omfattning, tidsperiod & kontaktperson)
Är det dig vi beskriver? Tveka inte - skicka in din ansökan och ta chansen att bli en viktig del i detta uppdrag!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9463875