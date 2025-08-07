Ekonomiassistent Till Etab Industriautomation I Västerås
MeritMind AB / Ekonomiassistentjobb / Västerås Visa alla ekonomiassistentjobb i Västerås
2025-08-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MeritMind AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Köping
eller i hela Sverige
Granne med Bellevuestadion och Good Morning Hotel ligger ett lokalt bolag med anor, goda värderingar samt tillhörighet till en börsnoterad koncern. Här finns en stabil och klok ekonomichef som vi på Meritmind kan gå i god för - och nu behöver hon en kollega för den fortsatta utvecklingen av bolagets processer.
Vi söker således en Ekonomiassistent till ETAB Industriautomation AB i Västerås - ett innovativt företag inom automationslösningar.
Här ansvarar du tillsammans med ekonomichefen för den dagliga ekonomiska hanteringen och har en viktig roll som även innebär att stötta övriga avdelningar i det administrativa arbetet. Du är med och utvecklar rutiner och bidrar till att skapa ordning och effektivitet i företagets vardag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som ekonomiassistent
Kund- och leverantörsreskontra
Fakturering
Assistera vid månads- och årsbokslut
Löpande bokföring
Underhåll av kund-, leverantörs- samt artikelregister
Daglig leverantörsbevakning
För rätt person innebär rollen en möjlighet att växa inom redovisning med målsättningen att backa upp ekonomichefen på flera områden.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som är gymnasieekonom eller motsvarande och har arbetat ett par år som ekonomiassistent med erfarenhet av en administrativ roll. Du har god datorvana och praktisk erfarenhet av att arbeta i affärssystem. Har du dessutom arbetat i Visma är det meriterande men inget krav.Publiceringsdatum2025-08-07Dina personliga egenskaper
Som ekonom är du naturligtvis noggrann, strukturerad och tycker om siffror. Vidare förmår du prioritera och agera med gott omdöme även under tidsramar.
Som person är du flexibel och hjälpsam och tvekar inte att hugga i där det behövs. Du gillar både samarbetet för att nå gemensamma mål och möjligheten att ta eget ansvar.
För att trivas hos ETAB behöver du ha en ödmjuk inställning och vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Placeringsort: VästeråsOm företaget
ETAB industriautomation AB har för avsikt att vara en av de ledande aktörerna i Sverige inom försäljning av industriautomation. Vi har med 50 års erfarenhet av branschen skapat oss gedigen kompetens och kännedom om hur vi på bästa sätt kan tillgodose våra kunder med skräddarsydda helhetslösningar. ETAB industriautomation AB ingår i Momentum Group-koncernen som är noterat på Stockholmsbörsen.
För ytterligare information, besök gärna www.etab.nu
Vad erbjuder ETAB Industriautomation dig?
Du kommer till en trygg omgivning med processer på plats och stort kvalitetsfokus. Arbetsplatsen ligger endast ett par km från Västerås stadskärna och du når den enkelt med såväl bil som cykel och flera av stadsbusslinjerna.
I din anställning ingår friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar företaget med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Se till att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV. Det räcker att du bifogar ditt CV. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.
Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process och att du inte behöver skicka in ett personligt brev. Vid de flesta tillsättningar görs också en bakgrundskontroll.
Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)
Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meritmind AB
(org.nr 556587-8286)
Slånbärsgatan 5 (visa karta
)
722 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Etab Industriautomation Jobbnummer
9448899