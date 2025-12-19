Ekonomiassistent till en statlig myndighet
2025-12-19
Om tjänsten
Vi söker en Ekonomiassistent till en statlig myndighet i Göteborg! För att kunna upprätthålla effektivitet och kvalitet inom ekonomifunktionen behöver myndigheten förstärkas med en ekonomiassistent. Detta för att möjliggöra ett hållbart arbetsflöde och ge dem förutsättningar att hantera arbetstoppar, samtidigt som de utvecklar och implementerar nya rutiner och kvalitetssäkrar de ekonomiska processerna.
Du kommer att vara placerad på avdelningen för verksamhetsstöd där 11 personer fokuserar på att ge ett kvalificerat stöd inom administration, ekonomi och kommunikation. Ekonomifunktionen består av en controller, tre ekonomer och en ekonomiassistent.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Sörja för god redovisning i enlighet med interna och externa regelverk
• Ekonomisk projektrapportering till finansiärer
• Tolkning av villkor från finansiär och övriga avtalsparter
• Arbete med redovisning och bokföring
• Arbete i ekonomisystem (exempelvis Raindance, Hypergene)
• Kontering
• Arbete med leverantör- och kundreskontra
• Delta i bokslutsarbete
• Besvara förfrågningar om in- och utbetalningar
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Ekonomiassistent är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-02-01 (ej beslutat exakt startdatum) och beräknas pågå till och med 2027-01-31.
Normalarbetstiden är klockan 08:00-16:45 med 45 minuters lunchrast. Veckoarbetstiden ska i genomsnitt omfatta 40 timmar. Flexibilitet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.
Krav för tjänsten:
• Kunna påbörja uppdraget senast 2026-03-01, men gärna tidigare och fortsätta hela uppdragstiden.
• Konsulten ska ha högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent.
• Konsulten ska ha erfarenhet av redovisning, budget och bokslutsarbete.
• Konsulten ska ha kunnighet i minst 3 av följande punkter i rollbeskrivningen:
1) sörja för god redovisning i enlighet med interna och externa regelverk
2) ekonomisk projektrapportering till finansiärer
3) tolkning av villkor från finansiär och övriga avtalsparter
4) arbete med leverantör- och kundreskontra
5) besvara förfrågningar om in- och utbetalningar
• Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och administrativa stödsystem
• Kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
• Konsulten ska ha goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Hypergene, Visma m.fl.)
• Konsulten ska ha goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
• Finnas tillgänglig för intervju kommer att genomföras på plats hos myndigheten.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Konsulten kan starta uppdraget innan 18 februari 2026.
• Konsulten har erfarenhet av ekonomiarbete inom högskola/universitet eller liknande forskningsverksamhet.
• Konsulten har erfarenhet av att arbeta med stödsystemen Raindance och Hypergene.
• Konsulten har erfarenhet av projektredovisning.
Om dig
Vi söker dig som är:
• Prestigelös, lyhörd och stresstålig person.
• Samarbetsorienterad och bra på att bygga goda relationer med kollegor.
• Har en analytisk förmåga.
• Kan arbeta strukturerat med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och att prioritera effektivt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-01-12.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Ersättning

Fast lön
