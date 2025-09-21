Ekonomiassistent på heltid sökes i Helsingborg!
Ekonomiassistentjobb / Helsingborg
2025-09-21
Vi söker en ekonomiassistent som
Som ekonomiassistent kommer du att arbeta brett med löpande ekonomifunktioner och administration.
• Löpande bokföring och fakturering
• Lönehantering och tidrapportering
• Statistik, ekonomiska rapporter och uppföljning
• Underlag till månads- och årsbokslut
Du kommer ha möjlighet att bidra till att effektivisera våra processer och skapa värde genom din noggrannhet och lösningsfokuserade arbetssätt.
Slutgiltig kandidat kommer bli anställd av oss på StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund. För rätt person finns det chans till en långsiktig anställning efter den inledande anställningsperioden.
DETTA SÖKER VI
i söker dig som:
• Har en utbildning inom ekonomi eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Är strukturerad och har öga för detaljer
• Har god datorvana och gärna erfarenhet av ekonomisystem
• Är självgående och gillar att ta ansvar
Det är meriterande om du har erfarenhet av lönehantering och rapportering, men det viktigaste är att du har ett stort intresse för ekonomi och administration samt viljan att lära dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
