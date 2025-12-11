Ekonomiassistent med ansvar för uthyrning
Fastighets AB Järnbäraren är ett allmännyttigt bostadsbolag i Gnosjö kommun som äger och förvaltar ca 600 lägenheter samt ett antal lokaler på 5 orter i Gnosjö Kommun.
Ekonomiassistent med uthyrningsansvar
I en bransch där det händer mycket och på ett företag som vill digitalisera mera söker vi just nu en engagerad serviceinriktad Ekonomiadministratör med fokus på uthyrning.
Vi söker nu en ekonomiadministratör med uthyrningsansvar och med ett sinne för digitalisering. Vi lägger stor vikt vid din drivande personlighet och att du gillar att sätta kunden i fokus. Vi utgår från att du känner stort engagemang för ditt arbete. Vi ser gärna att du har ett intresse och tidigare erfarenhet av fastighetsbranschen men det är inget krav.
I din roll som ekonomiadministratör måste du vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har erfarenhet av bokföring och redovisning, men det viktigaste är att du har förståelse för flödet. I uppgiften med uthyrningsansvar har du en viktig roll på företaget som ansiktet utåt och blir vår kontaktperson mot våra hyresgäster. Du är trygg i dig själv och du är tydlig i din kommunikation med hyresgästerna. Du är förtroendeingivande och proffsig i din roll. Vi är ett litet företag och arbetet kräver stor flexibilitet och god känsla för service och administration. Du måste vara prestigelös och beredd att hjälpa till där det behövs.
I dina arbetsuppgifter ingår diverse ekonomiadministration som kund- och leverantörsreskontra och att var behjälplig vid månads och tertialbokslut. Registrering och kontering av fakturor. Du kommer att ansvara för uthyrning av våra bostäder och ett fåtal lokaler. Där ingår ansvar för hela uthyrningsprocessen från uppsägning, marknadsföring av lediga objekt via diverse media, till kontraktsskrivning och hyresavisering. Du stämmer av hyresinbetalningar. Du kommer att arbeta med uppdatering av vårt Fastighetssystem Strifast samt uppdatering av vår hemsida. Publicering och visning av nyproducerade lägenheter samt bistå våra förvaltare med förvaltningsadministrativa uppgifter.
Tjänsten innebär stort kundfokus och stor vikt kommer att läggas på din sociala förmåga. Du måste kunna agera professionellt både internt och externt och besitta god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Minst gymnasieutbildning i kombination med yrkeserfarenhet inom fastighetsmarknaden samt erfarenhet av försäljning och ekonomiadministration.
• Meriterande med kunskaper inom hyresjuridik
• God samarbetsförmåga och social kompetens är viktigt
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, övriga språkkunskaper är meriterande.
• God datorvana är ett måste då vi är i en fas där vi behöver hoppa på digitaliseringståget, meriterande med kunskaper inom webblayout och enklare marknadsföring via sociala media.
• B-körkort
Är du den vi söker till vårt team?
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Provanställning - Tillsvidare med tillträde efter överenskommelse.
Arbetsomfattning: 75-100% efter överenskommelse.
Rekryteringen sker löpande och behandlas konfidentiellt.
Kontaktperson: Catharina Park tel. 0370-332401 catharina.park@jarnbararen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: catharina.park@jarnbararen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan ledig tjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Järnbäraren
