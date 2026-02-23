Ekonomiassistent Leverantörsreskontra (50%)
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2026-02-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Vill du arbeta i ett större bolag där du får ta ett viktigt ansvar i leverantörsreskontran och bidra till att ekonomiflödet rullar smidigt? Har du minst två års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och trivs i en roll där du får kombinera noggrannhet, service och god kommunikation? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
SVår kund är beläget i utkanten av Malmö och du kommer att blir en del av ett sammansvetsat ekonomiteam där ni tillsammans säkerställer att fakturaflöden och betalningar hanteras på ett korrekt och effektivt sätt. Rollen är bred och operativ med stort fokus på att kvalitetssäkra och följa upp inköpsrelaterade transaktioner.
Ansvarsområden
Matcha inköpsordrar (PO-nummer) mot leverantörsfakturor
Säkerställa att pris, antal och villkor överensstämmer med inköpsorder
Kontera omkostnadsfakturor och följa upp så att de blir korrekt attesterade
Förbereda och genomföra betalningar
Hantera kvitton och tidrapporter
Löpande avstämningar och uppföljning i leverantörsreskontran
Kontakt med både interna avdelningar och externa leverantörer
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra eller liknande ekonomiassistentroll
God förståelse för fakturaflöden och matchning mot inköpsorder
Erfarenhet av kontering och att arbeta i större ekonomisystem
Obehindrad kommunikativ förmåga på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Som person tror vi att du är noggrann och nyfiken, du vill förstå processerna och lösa problem.
Du har ett naturligt effektivt sätt att arbeta och komma in i nya system och miljöer. Är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sandra Bruveris på sandra.bruveris@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-06
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/iStock-1282663908-1-1-scaled-bild.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1887". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9759238