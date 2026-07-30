Ekonomiassistent
Hirely AB / Ekonomiassistentjobb / Västerås Visa alla ekonomiassistentjobb i Västerås
2026-07-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en ekonomiassistent till deras verksamhet i Västerås. Tjänsten passar dig som är nyexaminerad eller i början av din karriär och vill utvecklas inom ekonomi i en stimulerande och lärorik arbetsmiljö.
Som ekonomiassistent blir du en del av ett engagerat ekonomiteam där du får möjlighet att bygga upp din kompetens och arbeta med varierande ekonomiadministrativa uppgifter. Du får stöd och introduktion för att växa in i rollen och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Hantering av leverantörs- och kundfakturor
Registrering och kontering av fakturor
Löpande bokföring och ekonomiadministration
Avstämning av konton och betalningar
Hantering av in- och utbetalningar
Administrativt stöd till ekonomiavdelningen
Arkivering och dokumenthanteringKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller liknande
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Har ett intresse för ekonomi och administrativa processer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Tidigare arbetslivserfarenhet är inget krav – vi lägger stor vikt vid din vilja att lära, ditt engagemang och din ambition att utvecklas inom ekonomi.
Meriterande
Praktik eller LIA inom ekonomi
Kunskaper i Microsoft Excel
Erfarenhet av ekonomi- eller affärssystem
Erfarenhet av administrativt arbete eller kundservice
Om anställningen
Heltid
Placering i Västerås
Arbetstider enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse
Låter det som ett bra första steg i din karriär? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
10015732