ekonomiassistent
2026-02-03
Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i hjärtat av den gröna energiomställningen? Är du en strukturerad lagspelare som trivs i en internationell miljö? Då kan det här vara din nästa utmaning! Just nu söker vi en ekonomiassistent för ett spännande uppdrag hos en av våra mest framstående kunder i Finspång. Kunden är en global ledare inom energilösningar som utvecklar framtidens teknik för att skapa en mer hållbar värld. Som konsult hos Randstad Finance får du chansen att växa hos de främsta bolagen.
I rollen som ekonomiassistent blir du en viktig länk inom avdelningen för Real Estate. Du fungerar som ett nav kring beställningar, fakturor och avstämningar. Här får du arbeta brett och nära den operativa verksamheten såväl som den centrala ekonomifunktionen. Du blir en nyckelperson för att skapa struktur och kvalitet i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för korrekta konteringar och betalningar av leverantörsfakturor.
Utföra löpande avstämningar mellan fakturor och relaterade avtal.
Stötta vid månadsbokslut med underlag och dokumentation.
Granska resultat- och balansräkning samt följa upp eventuella avvikelser.
Administrera inköpsanmodningar och Purchase Orders (PO) i enlighet med interna riktlinjer.
Bidra aktivt till förbättringsarbete och utveckling av rutiner.
Ansvarsområden
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad Finance med placering i Finspång. Som konsult hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, förmåner och en dedikerad konsultchef som stöttar dig i din karriärutveckling. Att jobba hos vår kund innebär en inspirerande arbetsmiljö på en arbetsplats som verkligen gör skillnad för framtidens energi. Vi på Randstad Finance är specialister på att matcha rätt ekonomitalanger med rätt möjligheter. Vi förstår ekonomens vardag och brinner för att se våra konsulter lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trygg i att arbeta självständigt. Du motiveras av att ha ordning och reda och trivs i en roll med många kontaktytor.
Vi tror att du har:
En gymnasieekonomisk utbildning eller motsvarande.
Minst 2-3 års erfarenhet av arbete på en ekonomiavdelning.
Goda kunskaper i Excel.
Förmågan att kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Har du dessutom erfarenhet av SAP, inköpsprocesser eller arbete med avtal ser vi det som ett stort plus!Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
