Ekonomiassistent

Hirely AB / Ekonomiassistentjobb / Halmstad
2025-11-13


Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.

Är du noggrann, strukturerad och har ett intresse för siffror och ekonomi? Nu söker vi en ekonomiassistent på heltid i Halmstad till en växande organisation med fokus på kvalitet, utveckling och teamwork.

Om rollen

Som ekonomiassistent blir du en viktig del av företagets ekonomiavdelning. Du kommer att arbeta brett med löpande bokföring, fakturahantering, avstämningar och ekonomiskt stöd till kollegor och chefer. Rollen passar dig som vill utvecklas inom ekonomi och trivs med att arbeta i en noggrann och serviceinriktad miljö.

Publiceringsdatum
2025-11-13

Dina arbetsuppgifter
Hantera kund- och leverantörsreskontra

Matchning och kontering av fakturor

Avstämningar av konton och rapportering

Assistera vid månadsbokslut och årsredovisning

Övriga ekonomirelaterade administrativa uppgifter

Vi söker dig som

Har ekonomisk utbildning, gärna från högskola eller yrkeshögskola

Har god förståelse för ekonomiska flöden

Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad

Har god datorvana, särskilt i Excel och ekonomisystem

Kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

Kunskap i system som Fortnox, Visma eller SAP

Vi erbjuder

En heltidstjänst i en stabil och utvecklande organisation

Trygga villkor och kollektivavtal

Möjlighet till utveckling inom redovisning och ekonomi

Ett stöttande team med kunniga kollegor

Centralt beläget kontor i Halmstad med goda kommunikationer

Om anställningen

Ort: Halmstad

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Jobbnummer
9602310

