Ekonomiassistent
Hirely AB / Ekonomiassistentjobb / Halmstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Halmstad
2025-11-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Halmstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Varberg
, Åstorp
eller i hela Sverige
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Är du noggrann, strukturerad och har ett intresse för siffror och ekonomi? Nu söker vi en ekonomiassistent på heltid i Halmstad till en växande organisation med fokus på kvalitet, utveckling och teamwork.
Om rollen
Som ekonomiassistent blir du en viktig del av företagets ekonomiavdelning. Du kommer att arbeta brett med löpande bokföring, fakturahantering, avstämningar och ekonomiskt stöd till kollegor och chefer. Rollen passar dig som vill utvecklas inom ekonomi och trivs med att arbeta i en noggrann och serviceinriktad miljö.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Hantera kund- och leverantörsreskontra
Matchning och kontering av fakturor
Avstämningar av konton och rapportering
Assistera vid månadsbokslut och årsredovisning
Övriga ekonomirelaterade administrativa uppgifter
Vi söker dig som
Har ekonomisk utbildning, gärna från högskola eller yrkeshögskola
Har god förståelse för ekonomiska flöden
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Har god datorvana, särskilt i Excel och ekonomisystem
Kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Kunskap i system som Fortnox, Visma eller SAP
Vi erbjuder
En heltidstjänst i en stabil och utvecklande organisation
Trygga villkor och kollektivavtal
Möjlighet till utveckling inom redovisning och ekonomi
Ett stöttande team med kunniga kollegor
Centralt beläget kontor i Halmstad med goda kommunikationer
Om anställningen
Ort: Halmstad
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Jobbnummer
9602310