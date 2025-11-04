Ekonomiassistent - vikariat
Uppsala Vatten och Avfall AB / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2025-11-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala Vatten och Avfall AB i Uppsala
Ekonomi
Vi söker en ny kollega som trivs i en varierad roll och som vill vara en del av ett team där vi har roligt tillsammans. Låter det som något för dig? Sök tjänsten som ekonomiassistent!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som ekonomiassistent arbetar du med varierande arbetsuppgifter inom både kund- och leverantörsreskontra. Du jobbar även med andra löpande arbetsuppgifter som t.ex. registervård, konteringar och avstämningar, filhantering och tidrapportering i mån om tid. Tjänsten kan komma att utökas. Vikariatet är på deltid 80 % och sträcker sig från början av mars 2026 till och med april 2027.
Då Uppsala Vatten är ett bolag i förändring och utveckling är du även med och bidrar till utvecklingen genom att t.ex. effektivisera och digitalisera arbetssätt och rutiner, eller deltar i diverse utvecklingsprojekt.
Du blir en del av ekonomiavdelningen och rapporterar till redovisningschef.Kvalifikationer
• Gymnasial ekonomisk utbildning, alternativt likvärdig förvärvad arbetslivserfarenhet
• Minst tre års arbetslivserfarenhet inom ekonomi och av liknande arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i Excel
• Mycket god systemvana. Mycket meriterande med erfarenhet av Agresso (affärssystem) samt meriterande med erfarenhet av Future (debiteringssystem)
• Erfarenhet från arbete inom kommun eller kommunalägt bolag är meriterande
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpar dem i din yrkesroll. I arbetet kommer du att komma i kontakt med både leverantörer och kunder, varför du bör trivas med att ha ett stort kontaktnät. För att trivas i rollen tror vi att du är van att arbeta självständigt och snabbt kan ta dig an arbetsuppgifterna på ett noggrant och strukturerat sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Då det är ett tight team är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är inlyssnande och kommunikativ.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-11-25. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Redovisningschef Rosanna Toreheim, tfn 018-727 92 97
HR-Partner Agnes Jansson, agnes.jansson@uppsalavatten.se
, tfn 018-727 93 23
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. Tjänsten är placerad på vårt kontor på Vidings allé men arbete kan också ske från våra andra kontor eller delvis på distans enligt distansavtal.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-formaner)
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 80%
Tillträde: Mars 2026
Lönespann: 35 000 - 40 000 kr/mån (heltid) Ersättning
Enl. överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UV66/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Vatten och Avfall AB
(org.nr 556025-0051) Jobbnummer
9588889